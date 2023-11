Stellvertretende Krankenhausdirektion in den Salzlandkliniken

Neuer stellv. Krankenhausdirektor Aschersleben und Staßfurt (Ameos).

Michael Voland, bereits seit Juli 2022 stellvertretender Krankenhausdirektor am AMEOS Klinikum Bernburg, wird zusätzlich zum stellvertretenden Krankenhausdirektor der AMEOS Klinika Aschersleben und Staßfurt berufen. Als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger mit langjähriger Erfahrung in der Intensivpflege sowie im Medizincontrolling in leitender Position und einem Masterabschluss im Management im Gesundheitswesen, bringt Michael Voland umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Gesundheitswirtschaft mit und kennt aus eigenem Erleben die Abläufe und Strukturen im Krankenhaus. Gebürtig kommt er aus Sachsen, wo er mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir mit dieser Entscheidung entgegengebracht wird und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden in Aschersleben und Staßfurt sowie die künftigen Herausforderungen und Chancen, denen wir uns gemeinsam stellen werden“, so Voland über seine neue Funktion.

Kooperation der Standorte und Bündelung von Kompetenzen

„Mit dieser Personalentscheidung unterstreichen wir die Wichtigkeit einer noch tiefergreifenden Kooperation unserer Standorte, insbesondere zwischen den AMEOS Klinika Aschersleben und Bernburg. Diese Vernetzung und Bündelung unserer medizinischen Kompetenzen wird künftig weit über die spezialisierten Leistungen hinaus auch in der Regel- und Notfallversorgung stattfinden müssen“, erklärt Frank-Ulrich Wiener, Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstandes der AMEOS Gruppe.

„Mit Michael Voland konnten wir eine hervorragende Führungskraft davon überzeugen seine Expertise auch über das AMEOS Klinikum Bernburg hinaus in die Region AMEOS Ost einzubringen. Wir freuen uns sehr, nach dem Wechsel von Frau Vanessa Geserick zum AMEOS Klinikum Alfeld, die Position des stellvertretenden Krankenhausdirektors in Aschersleben und Staßfurt mit ihm besetzen zu können. Ich wünsche Herrn Voland alles Gute für seine neue Aufgabe“, sagt Freddy Eppacher, Regionalgeschäftsführer AMEOS Ost.

Foto: privat

BU: Als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger sowie zwei Studienabschlüssen in den Bereichen Gesundheitswissenschaften und -management sowie langjähriger Erfahrung in Leitungspositionen, bringt Michael Voland die besten Voraussetzungen für die zusätzliche Position mit.

Quelle: Ameos, 01.11.2023