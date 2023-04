Uniklinik Düsseldorf klärt Nachfolgeregelung für auscheidenden Vorstandsvorsitzenden

Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik Düsseldorf verlässt das Unternehmen 2024 (Pressenachricht).

Der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor des UKD, Prof. Dr. Dr. Frank Schneider, hat gestern den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er mit dem Ende seines Vertrages im Mai 2024 aus dem UKD ausscheiden wird. Nach über fünfeinhalb Jahren am UKD will er sich dann wieder mehr auf sein Fach Psychiatrie und Psychotherapie, auf die Versorgung von psychisch Kranken sowie

die entsprechende Forschung konzentrieren. Zudem wird Frank Schneider zum Ende

der Vertragslaufzeit als Beamter in Pension gehen.

Hans Jürgen Kerkhoff würdigte Frank Schneider als Krankenhausmanager, der stets

vorausgedacht und innovative Ideen verfolgt habe. Er erklärte dazu: "Der

Aufsichtsrat des UKD nimmt die Entscheidung von Prof. Schneider mit Respekt und

Anerkennung entgegen. Er hat das UKD bisher stets mit ausgesprochen sicherer

Hand durch sehr unruhige Zeiten gelenkt und dabei die Weiterentwicklung des

Klinikums nie aus den Augen verloren. Besonders hervorheben möchte ich seine

außerordentlichen Leistungen für das UKD in der Corona-Pandemie, nach dem

Cyberangriff und während der Streiks. In den nächsten Monaten stehen noch große

Herausforderungen und Entscheidungen an. Herr Professor Schneider wird sich

diesen vollumfänglich und mit ganzem Einsatz weiter annehmen und die Interessen

des UKD in einem herausfordernden Umfeld wirkungsvoll bis zu seinem Ausscheiden

vertreten.“ Der Aufsichtsrat hat auf der gestrigen Sitzung den Weg dafür

bereitet, die Regelung der Nachfolge zügig zu klären.

Quelle: Pressenachricht, 20.04.2023