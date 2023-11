Uniklinik Saarland mit neuer Kaufmännischer Direktorin

Neue Kaufmännische Direktorin im Vorstand des Universitätsklinikums des Saarlandes (Pressemeldung).

Amtsantritt zum 1. April 2024. Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) hat in seiner gestrigen Sitzung Bettina Rottke zum 1. April 2024 für fünf Jahre zur Kaufmännischen Direktorin im Vorstand des UKS bestellt. Sie folgt damit auf Ulrich Kerle, der nach 19 Jahren in dieser Funktion am 31. März 2024 regulär aus dem Amt ausscheidet und in den Ruhestand eintritt. Im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung stellte sich Bettina Rottke im Beisein des Aufsichtsratsvorsitzenden David Lindemann und der Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Jennifer Diedler den Direktorinnen und Direktoren der Kliniken und Institute auf dem Campus in Homburg in der Klinikumskonferenz persönlich vor.



„Wir sind froh darüber, dass wir mit Bettina Rottke eine Kaufmännische Direktorin für unser Universitätsklinikum gewinnen konnten, die Sachkompetenz und persönliche Kompetenz in einer Weise vereint, die unser Universitätsklinikum und alle hier Tätigen weiter voranbringen wird. Der Aufsichtsrat hat sich mit voller Überzeugung für eine Kandidatin entschieden, die bereits umfangreiche Erfahrungen im Gesundheitsmanagement und insbesondere in Universitätskliniken gesammelt hat und nicht nur in der Leitungsebene des Universitätsklinikums Ulm, ihrer aktuellen Station, über ein sehr gutes Renommee verfügt“, erklärte der UKS-Aufsichtsratsvorsitzende und Chef der Staatskanzlei des Saarlandes, Staatssekretär David Lindemann.



„Über meine Bestellung zur Kaufmännischen Direktorin des UKS freue ich mich sehr und bedanke mich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das entgegengebrachte Vertrauen. Es ist eine große und zugleich überaus interessante Aufgabe, das Universitätsklinikum hier in Homburg gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern, mit den Direktorinnen und Direktoren der Kliniken und Institute, mit den Führungskräften in den Dezernaten und Abteilungen und vor allem mit den über 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gestalten“, erklärte Bettina Rottke im Rahmen ihrer Vorstellung. Die 54-jährige Diplom-Kauffrau ist aktuell Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Ulm. Dieses Amt hatte sie im Juli 2021 zunächst kommissarisch übernommen, zusätzlich zur Leitung des Verwaltungsbereiches Finanzen und Controlling, welche sie seit 2018 innehatte. Zuvor war die gebürtige Baden-Württembergerin als Leiterin des Krankenhauscontrollings und der Patientenabrechnung am SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach tätig und arbeitete von 2002 bis 2012 am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, wo sie unter anderem als Kaufmännische Leiterin des Zentrums für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Radiologie, Strahlentherapie und Nuklear-medizin sowie des Nordeuropäischen Radioonkologischen Centrums Kiel GmbH tätig war.

Am UKS in Homburg wird Bettina Rottke im Amt der Kaufmännischen Direktorin zum 1. April 2024 auch Teil des vierköpfigen Vorstands, dem neben der Vorsitzenden und Ärztlichen Direktorin Prof. Dr. Jennifer Diedler auch Dekan Prof. Dr. Michael Menger und Pflegedirektor Serhat Sari angehören. Erstmals in der dann 77-jährigen Historie des Universitätsklinikums wird das oberste Leitungsgremium damit zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt sein. „Mit ihrer Erfahrung und ihren exzellenten Fachkenntnissen wird Bettina Rottke eine Bereicherung für unseren Vorstand sein. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihr“, erklärte Prof. Dr. Jennifer Diedler, Ärztliche Direktorin und Vorstandsvorsitzende des UKS.

Quelle: Pressemeldung, 15.11.2023