Vivantes nimmt Gespräche mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di auf (Pressemitteilung).

Am 27. November findet ein erster Gesprächstermin zwischen Vivantes und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di statt. Hintergrund ist die gemeinsame Zielsetzung, perspektivisch auch für die Tochtergesellschaften von Vivantes, die aktuell keiner Tarifbindung unterliegen, tarifliche Regelungen zu

schaffen.

Die Corona-Pandemie führt vor Augen, wie wichtig die Arbeit ist, die alle

Berufsgruppen in den Vivantes Klinika leisten. Um aktuell und künftig die

bestmögliche Patientenversorgung und reibungslose Abläufe sicherzustellen, ist

es der Vivantes Geschäftsführung wichtig, allen Mitarbeitenden ein attraktives

Arbeitsumfeld zu bieten. Hierzu zählen die allgemeinen Arbeitsbedingungen

ebenso wie eine faire und marktgerechte Vergütung.

Dorothea Schmidt, Vivantes Geschäftsführerin Personalmanagement: „Auch unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vivantes Tochtergesellschaften arbeiten

nicht nur in der Ausnahmezeit der Pandemie für die Versorgung, sondern sind

ganzjährig für unsere Patientinnen und Patienten da. Es ist daher unser Ziel,

auch für diese Beschäftigten zeitgemäße tarifliche Arbeits- und

Vergütungsbedingungen zu schaffen. In einem ersten Termin möchten wir zunächst

mit ver.di erörtern, wie eine konkrete Zeitschiene und der inhaltliche Weg zu

künftigen tariflichen Regelungen aussehen können.“

Für die meisten der Vivantes Beschäftigten findet aktuell der Tarifvertrag für

den öffentlichen Dienst (TVöD-K) Anwendung. Bei den anstehenden Verhandlungen

für die Beschäftigten der Vivantes Tochtergesellschaften wird es darum gehen,

in welchen zeitlichen Schritten und in welchem Umfang man sich künftig den

tariflichen Regelungen des TVöD-K nähern kann. Dessen Vergütungsniveau liegt -

insbesondere nach dem jüngsten Tarifabschluss - deutlich über dem der heute für

die Vivantes Tochtergesellschaften jeweils zur Anwendung kommenden, üblichen

Branchentarifverträge.

Vivantes ist als Berliner Landesunternehmen dem Gebot der Wirtschaftlichkeit

verpflichtet. Dies gilt umso mehr, als das Unternehmen struktur- und

Corona-bedingt bereits in 2020 ein Defizit im hohen zweistelligen Bereich

verzeichnen wird. Auch für 2021 ist bereits absehbar, dass die wirtschaftliche

Situation äußerst angespannt bleiben wird.

Dorothea Schmidt hierzu: „Wir gehen mit dem erklärten Willen in die

Verhandlungen, eine Lösung zu finden, die den berechtigten Interessen unserer

Beschäftigten aber auch der schwierigen wirtschaftlichen Situation von Vivantes

gleichermaßen Rechnung trägt. Eine solche Lösung ist nach unserer Erfahrung -

bei konstruktivem Herangehen und inhaltlicher Flexibilität auf beiden Seiten -

durchaus möglich. Wir setzen an dieser Stelle auch auf ver.di.

Verhandlungsergebnisse erzielt man nur gemeinsam und am Verhandlungstisch. Mit

genau diesem Credo werden wir unsererseits dieses Tarifprojekt angehen.“

Vivantes und ver.di haben im Mai 2018 für die Vivantes Service GmbH einen

Tarifvertrag vereinbart, der für rund 500 Mitarbeitende zur Anwendung kommt.

Damit unterliegen bereits heute rund 11.500 von insgesamt rund 13.000

Beschäftigten im Vivantes Konzern einer Tarifbindung.

Quelle: Pressemitteilung, 26.11.2020