Vorkaufsrecht zu Unrecht ausgeübt

Stadt Selters durfte Vorkaufsrecht bei der Weiterentwicklung des Evangelischen Krankenhauses nicht ausüben (Verwaltungsgericht Koblenz).

Die Stadt Selters hat ein Vorkaufsrecht zu Unrecht zugunsten der Weiterentwicklung des Standortes des Evangelischen Krankenhauses ausgeübt. Dies entschied das Verwaltungsgericht Koblenz und gab einer hiergegen gerichteten Klage statt. Die Stadt Selters erließ im Jahr 2020 für den Bereich ihrer

historischen Innenstadt eine Vorkaufsrechtssatzung, ohne das Gelände des Evangelischen Krankenhauses in den Geltungsbereich einzubeziehen. Nachdem es zu einem

Kaufvertrag zwischen den Klägern und den Beigeladenen über ein unmittelbar an

das Krankenhausgelände angrenzendes Grundstücks gekommen war, welches innerhalb

des Geltungsbereiches der Vorkaufsrechtssatzung liegt, übte die beklagte Stadt

ein Vorkaufsrecht aus. In der Sitzungsvorlage zu diesem Beschluss ist

ausgeführt, das in Rede stehende Grundstück solle dem Evangelischen Krankenhaus

Selters zur Erweiterung der Liegenschaft zur Verfügung gestellt werden. Gegen

die entsprechenden Bescheide erhoben die Kläger Widerspruch und, da über diesen

nicht entschieden worden war, beim Verwaltungs­gericht Koblenz

Untätigkeitsklage.

Die Klage hatte Erfolg. Die Beklagte habe das Vorkaufsrecht nicht ausüben

dürfen, weil dies vorliegend nicht dem Wohl der Allgemeinheit entspreche, so

die Koblenzer Richter. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Maßnahme mit den

Zielen der Vorkaufsrechtssatzung in Einklang stehe. Aus deren Begründung ergebe

sich jedoch nicht, dass sie auch der Sicherung und Weiterentwicklung des

Krankenhausstandortes dienen solle. Darüber hinaus spreche der Umstand, dass

das gesamte Krankenhausgelände außerhalb des Geltungsbereiches der

Vorkaufsrechtssatzung gelegen sei, ebenfalls dafür, dass der Satzungsgeber mit

dem Erlass der Vorkaufsrechtssatzung nicht die Erweiterung des Krankenhauses

habe sicherstellen wollen.

Gegen die Entscheidung ist die Zulassung der Berufung durch das

Oberverwaltungs­gericht Rheinland-Pfalz beantragt worden.

(Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 10. Oktober 2022, 1 K 456/22.KO)

Die Entscheidung 1 K 456/22.KO kann hier abgerufen werden.

Quelle: Verwaltungsgericht Koblenz, 14.11.2022