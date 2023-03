Sana: Wechsel der Geschäftsführer in Cham

Neuer Geschäftsführer beginnt an den Sana Kliniken des Landkreises Cham (Pressenachricht).

Wechsel an der Führungsspitze der Sana Klinken des Landkreises Cham: Ab 1. Mai 2023 wird Dr. Thomas Koch neuer Geschäftsführer. Bis Ende Juni 2023 wird Klaus Fischer als zweiter Geschäftsführer Thomas Koch noch unterstützen und sich ab 1. Juli einer neuen Aufgabe widmen.

„Die Aufgabe als Geschäftsführer der Sana Kliniken des Landkreises Cham in den

letzten drei Jahren hat mir große Freude bereitet. Ich bin dankbar, dass ich an

der Weiterentwicklung der Kliniken mitwirken durfte“, so Klaus Fischer. Er

begleitete den Prozess der Erweiterung des stationären Betriebs in Cham und den

dazu errichteten Neubauten, der Fokussierung auf den ambulanten Betrieb in

Roding und der Verlagerung der orthopädischen Anschlussheilbehandlung nach Bad

Kötzting. „Damit konnten erste und wichtige Weichen für die nachhaltige

Sicherung der Versorgung im Landkreis Cham gestellt werden“, bedankt sich

Sascha John, Regionalgeschäftsführer Bayern der Sana Kliniken, bei Klaus

Fischer.

Ab Mai wird Thomas Koch als neuer Geschäftsführer der Sana Kliniken des

Landkreises Cham beginnen. „Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum

liegt mir als gebürtigen Oberpfälzer sehr am Herzen“, freut sich der Mediziner

und Klinikmanager auf seine neue Aufgabe. Er ist nach seinem Medizinstudium in

Erlangen und Regensburg zunächst klinisch in der Orthopädischen Klinik

Lindenlohe sowie in der Goldbergklinik Kelheim tätig gewesen und hat sich zum

Facharzt für Orthopädie spezialisiert. Parallel dazu hat er die Bereiche IT,

Controlling und Qualitätsmanagement an der Asklepios Klinik Lindenlohe

verantwortet. Nach seinem Zweitstudium der Gesundheitsökonomie in Bayreuth

leitete er das Medizincontrolling im Regensburger Krankenhaus der Barmherzigen

Brüder. Seit 2008 führte es als Geschäftsführer mehrere Gesundheitsunternehmen,

darunter das Regensburger Ärztenetz. Von 2020 bis 2022 war er unter anderem

Geschäftsführer des Krankenhauses St. Josef der Caritas Regenburg. Zuletzt war

er tätig als Interims-General-Manager der TFP Kinderwunschkliniken. Thomas Koch

ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Klaus Fischer wird sich ab Juli auf die Entwicklung des Gesundheitscampus

Roding konzentrieren. „Dass mir der Konzern diese Möglichkeit eröffnet, freut

mich sehr, zumal es auch meiner persönlichen Lebensplanung entgegenkommt“,

erläutert der langjährige Klinikgeschäftsführer, der ab 1. Juli 2023 als

„Projektmanager Gesundheitscampus Roding“ den Transformationsprozess in Roding

weiter vorantreiben wird. „Ich blicke zurück auf eine herausragende Zeit an

den Sana Kliniken und zahlreiche gemeinsame Projekte, die mir viele wunderbare

Erfahrungen und viel Energie gegeben haben“, so Klaus Fischer weiter.

Gleichzeitig dankt er den Mitarbeitenden für die gemeinsame Zeit. „Ich wünsche

mir, dass alle Mitarbeiter Dr. Thomas Koch dasselbe Vertrauen entgegenbringen,

wie sie es mir entgegengebracht haben. Dann bin ich mir sicher, dass die Sana

Kliniken des Landkreises Cham auch in Zukunft ihren wichtigen Platz für die

Versorgung der Bevölkerung im Landkreis behalten werden.“

