Wechsel des Medizinvorstandes zum Klinikum Darmstadt

Mühlenkreis-Kliniken: Posten des Medizinvorstandes wird zunächst nicht besetzt (Pressemitteilung).

Der Wechseltermin von Dr. Jörg Noetzel zum Klinikum Darmstadt steht nun fest. Er wird die Mühlenkreiskliniken zum 1. Juni 2023 verlassen, um dort seine neue Position als Medizinischer Geschäftsführer anzutreten (siehe Pressemitteilung vom 12. April 2023). „Es ist und war mir eine außerordentliche

Freude für die Mühlenkreiskliniken tätig zu sein. Ich bin sehr dankbar für die Zeit im Mühlenkreis und für das gemeinsam erreichte. Das Unternehmen und die vielen

großartigen Mitarbeiter*innen in dieser für die Kliniken nicht einfachen Zeit

zu verlassen, fällt mir nicht leicht. Nichtsdestotrotz freue mich nun aber sehr

auf meine neue Aufgabe am Klinikum Darmstadt. Ich danke dem Landrat und

Verwaltungsratsvorsitzenden Ali Doğan sowie dem gesamten Verwaltungsrat für die

zurückliegende hervorragende und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten

knapp 2 Jahren sowie für die sehr guten Gespräche zuletzt, die mir einen

zügigen Wechsel ermöglicht haben.“

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 17.05.2023