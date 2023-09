Weißeritztal-Kliniken mit neuem Geschäftsführer

Neuer Klinikgeschäftsführer der Helios Weißeritztal-Kliniken (Pressemeldung).

Ab dem 1. Oktober 2023 übernimmt Philipp Smolka (34) die Klinikgeschäftsführung der Helios Weißeritztal-Kliniken. Er folgt auf Johannes Biesold, der als Klinikgeschäftsführer innerhalb der Helios Region Ost an das Helios Klinikum Aue wechselt.

TEILEN

„Mit Philipp Smolka gewinnen wir einen sehr engagierten Klinikgeschäftsführer aus den eigenen Reihen, der mit seinen bisherigen Erfahrungen umfangreiche Kenntnisse mitbringt. Seit Ende 2021 war Philipp Smolka bei Helios im Cluster Magdeburg tätig, zuerst als Assistent, später als Standortleiter und zuletzt als Klinikgeschäftsführer der Standorte Zerbst/Anhalt und Vogelsang-Gommern“, sagt Prof. Sebastian Heumüller.

Vor seinem Einsatz in Sachsen-Anhalt war er Assistent der Klinikgeschäftsführung im Helios Klinikum Bad Saarow. Weitere Erfahrungen sammelte er als kaufmännischer Leiter der Helios Versorgungszentren sowie als Referent der Klinikgeschäftsführung im Helios Klinikum Berlin Buch. Der gelernte Gesundheits- und Krankenpfleger hat einen Bachelor im Bereich Pflegemanagement und startete im Jahr 2017 als Trainee bei Helios.

Philipp Smolka wird sich ab dem 1. Oktober 2023 als Klinikgeschäftsführer um alle wirtschaftlichen und strukturellen Belange der Helios Weißeritztal-Kliniken kümmern und dafür sorgen, die gute Entwicklung weiterzuführen. „Ich wünsche Philipp Smolka gutes Gelingen bei seinen neuen Aufgaben und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Prof. Sebastian Heumüller.

„Für mich ist es eine Rückkehr in die alte Heimat. Als gebürtiger Bautzener liegen meine Wurzeln in Sachsen. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in Freital und Dippoldiswalde. Die Kliniken gelten als hoch spezialisiert, unterhalten neben der sogenannten Grund- und Regelversorgung auch zahlreiche spezialisierte Fachabteilungen, wie die Gefäßchirurgie, das Diabetes-Zentrum oder die Adipositaschirurgie. Daran gilt es anzuknüpfen“, sagt Philipp Smolka.

Johannes Biesold wechselt als Klinikgeschäftsführer innerhalb der Helios Region Ost an das Helios Klinikum Aue wechselt. „Mein großer Dank gilt Johannes Biesold für seine sehr erfolgreiche Arbeit in Freital und Dippoldiswalde. Mit ihm haben wir bereits in der Vergangenheit viele Profilschärfungen vorgenommen und somit erste wichtige Schritte in der Entwicklung hin zu einem standortübergreifenden Gesundheitsverbund gemacht“, so Prof. Sebastian Heumüller.

Quelle: Pressemeldung, 22.09.2023