Weiterer Geschäftsführer für das Krankenhaus Bad Gandersheim

Paracelsus Klinik Bad Gandersheim bekommt zusätzlichen Geschäftsführer (Medienmeldung).

Die drei Paracelsus-Kliniken in Bad Gandersheim haben einen zusätzlichen Geschäftsführer bekommen. Seit dem 1. September arbeitet Maximilian Schäfer an der Seite von Geschäftsführer Thorsten Prieß und unterstützt ihn auf Augenhöhe bei seinen vielfältigen Aufgaben. Ziel ist es, die Kliniken in Bad Gandersheim im derzeit umkämpften deutschen Reha-Markt durch eine Doppelspitze weiter zu stärken. „Mich hat die Aufgabe gereizt, in einem attraktiven Heilbad mit drei unterschiedlichen Kliniken und einer spannenden Zusammenstellung medizinischer Indikationen zu arbeiten”, erklärt der 33-Jährige. „Die Fäden zusammenzuführen, Synergien zu nutzen und eine für den ganzen Standort richtige Strategie umzusetzen, ist die Herausforderung.” „Wir werden uns Aufgaben und Verantwortung teilen”, ergänzt Thorsten Prieß. „So können wir für den Standort in kürzerer Zeit mehr erreichen und die Vorgaben, die uns der Markt macht, gemeinsam angehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.”

Fünf Jahre Klinik-Erfahrung im Gepäck

Maximilian Schäfer bringt für seine neuen Aufgaben beste Voraussetzungen mit. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann studierte nach seinem Fachabitur an der Hochschule Fresenius in Hamburg und machte 2018 seinen Abschluss als Bachelor of Arts in Health Economics. Nach dem Studium wurde er zunächst Management-Trainee bei der Mediclin AG und arbeitete insgesamt drei Jahre an der Mediclin Hedon Klinik in Lingen. In dieser Zeit absolvierte er erfolgreich zahlreiche Management-Seminare und -workshops und stieg die Karriereleiter über eine Position als Assistent des Kaufmännischen Direktors und Assistent des Regionaldirektors Niedersachsen bis zum Stellvertretenden Kaufmännischen Direktor auf. 2021 schließlich wechselte er in seine vorerst letzte Position als verantwortlicher Kaufmännischer Direktor der Mediclin Klinik Reichshof in Reichshof-Eckenhagen (NRW).

Ein Herz für den Norden

Nun zieht es den 33-Jährigen gebürtigen Schleswig-Holsteiner wieder zurück in den Norden. „Ich bin im Herzen Hamburger, lebe dort mit meiner Partnerin und freue mich darauf, wieder etwas mehr in Richtung Küste zu kommen”, erklärt Schäfer mit einem Schmunzeln. „Ich habe mir die Kliniken in Bad Gandersheim vorab schon einmal angesehen und einen guten Eindruck gewonnen. Ich werde meine ersten Tage nutzen, um möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich kennenzulernen. Auch Bad Gandersheim selbst macht einen aktiven und attraktiven Eindruck.” Er freue sich schon darauf, die grüne Region bei einer Jogging-Runde im Kurpark oder mit dem Rennrad auf den sanften Hügeln des Harzvorlandes besser kennenzulernen.

Quelle: Medienmeldung, 01.09.2023