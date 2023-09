BDPK zu Neurologisch-neurochirurgischer Fruehrehabilitation und Fixkostendegressionsabschlag

BDPK zu Neurologisch-neurochirurgischer Frührehabilitation und Fixkostendegressionsabschlag (Pressemitteilung).

Der Deutsche Bundestag befasst sich in der heutigen ersten Lesung mit dem Entwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG). In diesem Zusammenhang weist der Bundesverband Deutscher Privatkliniken auf dringenden Änderungsbedarf an zwei Stellen hin.

Medizinische Versorgungszentren

Der Gesetzentwurf plant Einschränkungen für die Zulassung von Medizinischen

Versorgungszentren (MVZ), wenn angestellte Ärzte ausscheiden und eine

Nachbesetzung vorgesehen ist. Anders als bisher soll eine Nachbesetzung nur

noch möglich sein, wenn ihr der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen

Vereinigung auch unter Bedarfsgesichtspunkten zustimmt. Würde dies Realität,

könnte der Zulassungsausschuss künftig die Fortführung eines bereits

zugelassenen MVZ bei einem einfachen Mitarbeiterwechsel untersagen. Zudem sind

langwierige Prüfungen durch den Zulassungsausschuss zu befürchten. Eine

Neubesetzung könnte erheblich verzögert, wenn nicht sogar verhindert werden.

Der Fortbestand und die Weiterentwicklung von rund 1.200 Medizinischen

Versorgungszentren in der Trägerschaft von Krankenhäusern wäre gefährdet.

Neurologische Frührehabilitation und Fixkostendegressionsabschlag

Ein dringender Handlungsbedarf besteht beim Fixkostendegressionsabschlag für

Leistungen der Neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation nach

Schlaganfällen, Hirnblutungen und Gehirnoperationen. Diese Leistungen müssen

dringend vom Fixkostendegressionsabschlag ausgenommen werden. Dieser Forderung

liegt zugrunde, dass die Krankenhäuser, in der Regel spezialisierte

Fachkliniken, die Zahl der zu behandelnden Patienten nicht beeinflussen können.

Der wesentliche Punkt für die Einführung des Fixkostendegressionsanschlages

war, den Krankenhäusern Anreize für Fallzahlsteigerungen zu nehmen. Diesen

Zusammenhang kann man bei der Weiterbehandlung von Schlaganfallpatienten sicher

nicht herstellen. Wesentlich für eine erfolgreiche Behandlung der Patienten ist

eine zügige Anschlussversorgung mit den Methoden der

Neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation. Neurologische

Frührehabilitation ist die Behandlungsvariante der Wahl und hilft, Pflegebedarf

zu reduzieren. In Zeiten des Pflegemangels wird betroffenen Patienten die

Rückkehr in ein selbständiges Leben ermöglicht und die Pflegeversicherung

entlastet. Die Leistungen werden in der Regel in spezialisierten neurologischen

Fachkliniken erbracht, was dem politischen Wunsch entspricht. Der

Fixkostendegressionsabschlag gefährdet Fachkliniken existenziell und

konterkariert damit die gewollte Spezialisierung und die damit verbundene

Konzentration von Leistungen. Ohne eine Änderung muss damit gerechnet werden,

dass Kliniken dazu übergehen, zur Vermeidung des Fixkostendegressionsabschlags

die Aufnahme von Patienten zu steuern.

Die negativen Folgen für die Versorgung von Schlaganfallpatienten werden auch

in einem Fernsehbeitrag im ARD-Mittagsmagazin deutlich, der hier abgerufen

werden kann (ab Minute 11:30 bis 18:30). Das TSVG sollte deshalb genutzt

werden, Leistungen der neurologischen Frührehabilitation gesetzlich vom

Fixkostendegressionsabschlag auszunehmen.

Quelle: Pressemitteilung, 13.12.2018