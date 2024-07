DRG-Handbuch für die Handchirurgie (Buchhandel).

In der 4., neu bearbeiteten Auflage werden in bewährter Weise direkt am Fall die wichtigsten Aspekte der DRG-Abrechnung im Fachgebiet Handchirurgie aufgezeigt. In diesem Fachgebiet trifft der Grundgedanke des DRG-Systems Ein Fall – eine Diagnose – eine Prozedur nur ausnahmsweise zu. Dies liegt daran, dass die komplexeren handchirurgischen Fälle in der Regel auch eine komplexe Versorgung erfordern, die nicht mit einer Prozedur alleine abzubilden ist. Die einfachen

Fälle hingegen fallen oft unter die Vorschriften für das ambulante Operieren nach § 115b SGB V und können daher nur dann unter stationären Bedingungen

versorgt werden, wenn die Ausnahmeregelungen des G-AEP greifen.

Im Handbuch werden zum einen die Grundlagen dargestellt, zum anderen werden

anhand konkreter Kodierbeispiele die verschiedenen

Verschlüsselungsmöglichkeiten „Schritt für Schritt“ erläutert.

Quelle: Buchhandel, 11.12.2021