Kodierleitfaden 2022 für die Neuromodulation 2022

Kodierleitfaden 2022 für die Neuromodulation (Buchhandel).

Die jährliche Wachstumsrate des europäischen Marktes für Neuromodulation wird auf fast 14 % geschätzt. Mit mehr als ¼ hat Deutschland hieran, gefolgt von Frankreich den höchsten Anteil. Ein Blick auf die medizinischen Disziplinen im Bereich der Neuromodulation zeigt, dass es sich hier um eine einzigartige

Fachgebiet-übergreifende Therapieform handelt - Unterstützung und Hilfestellung

zur Kodierung werden so umso wichtiger. Hierbei wird auch der Bereich

stationsersetzender Eingriffe berücksichtigt, welcher auch in der

Neuromodulation zunehmend in den Fokus rückt. Der Leitfaden stellt nicht nur

die für die Neuromodulation wichtige Indikationen, Diagnosen und Prozeduren

dar, sondern beschreibt auch ausführlich hierfür notwendigen

Unterscheidungskriterien (beispielsweise aufladbar vs. nicht-aufladbar, voll

implantierbar vs. nicht voll implantierbar) sowie deren Durchführung (einzeitig

vs. zweizeitig) und Abrechnung.

Quelle: Buchhandel, 21.10.2021