Neuer Geschäftsführer im Medical Park Chiemseeblick (Pressemitteilung).

Zum 1. Mai 2021 übernimmt Birk Heinrich die Geschäftsführung des Medical Park Chiemseeblick, der bisher einzigen psychosomatischen Fachklinik der Medical Park Gruppe. Gleichzeitig wird er zweiter Geschäftsführer des Medical Park Chiemsee und des Medical Park Kronprinz in Prien. Der erfahrene Klinikmanager übernimmt den Staffelstab von Dr. Karsten J.

Adamski, der Medical Park auf eigenen Wunsch verlässt. Der 42-jährige Heinrich ist Diplom-Betriebswirt mit den Schwerpunkten Controlling und Krankenhausmanagement. Seit mehr als acht Jahren ist er Geschäftsführer von verschiedenen Rehakliniken,

zuletzt seit fünf Jahren von der VAMED Rehaklinik Damp, einem Haus mit insgesamt 790 Betten und fünf Fachabteilungen. Zusätzlich ist Birk Heinrich auch

Geschäftsführer der ostsee resort damp GmbH. Der Vater von sieben Kindern hat in seinem

Berufsleben auch praktische Erfahrungen als Fitness-Trainer, Leiter der Patientenaufnahme

und Controller gesammelt.

„Mit Birk Heinrich haben wir einen sehr erfahrenen, in der Reha-Branche gut

vernetzten und solide agierenden Geschäftsführer für unsere Kliniken in

BernauFelden und Prien gefunden“, sagt Ulf Ludwig, CEO von Medical Park.

„Zusammen mit Frau Dr. Sophie Muriel Giessner wird Birk Heinrich dieses wichtige regionale

Cluster stärken und weiterentwickeln. Die Unternehmensleitung freut sich auf die

Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Aufgabe viel Erfolg.“

Birk Heinrich hat seinen Umzug in den Chiemgau schon geplant und freut sich auf

die neue Herausforderung: „Medical Park ist ein sehr renommiertes

Familienunternehmen im Rehabereich. Die Häuser liegen in exklusiver Lage und setzen in Bezug auf

Medizin, Komfort und Service Maßstäbe. Die Verbindung von höchsten

Qualitätsansprüchen in der Rehabilitation mit dem Hotelcharakter der Kliniken

ist mir geläufig. Ich freue mich sehr auf die neuen Kolleginnen und Kollegen.“

Quelle: Pressemitteilung, 16.03.2021