GZF: Sehr gutes Geschäftsergebnis 2022

Das Gesundheitszentrum Fricktal präsentiert für 2022 erneut ein sehr gutes Geschäftsergebnis (Medienaussendung).

Das Geschäftsjahr 2022 war mit einem ordentlichen Betriebsgewinn von 3.2 Millionen Franken und einem Rekordumsatz von 141.7 Millionen Franken für das GZF erneut sehr erfolgreich. Stationär sowie ambulant wurden erneut mehr Patient:innen behandelt und mit 487 Kindern, die am GZF zur Welt kamen, gab es

einen Geburtenrekord. Künftig wird die Präsenz in allen Regionen des Fricktals weiter gestärkt.

Das GZF schliesst das Jahr 2022 mit einem Umsatz von 141.7 Millionen Franken

ab. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.0 Prozent gegenüber dem

Vorjahr (2021: 132.5 Millionen Franken), inklusive den COVID-19 Test- und

Impfzentren. Der operative Gewinn vor dem ausserordentlichen Ergebnis beträgt

3.2 Millionen Franken und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 2.6 Millionen

Franken gesteigert werden. Zuzüglich der ausserordentlichen Vergütung des

Kantons Aargau für die COVID-19 Mehrkosten von 2021 sowie der Nachzahlung von

Kurzarbeitsentschädigung, resultiert für das Jahr 2022 ein Jahresgewinn von 4.4

Millionen Franken.

Sehr gutes finanzielles Fundament als Basis für die Zukunft

Die finanzielle Situation sowie die Liquidität des GZF sind insgesamt sehr gut.

Der EBITDA beträgt 7.8 Prozent und liegt damit leicht unter dem langfristigen

Zielwert von acht bis zehn Prozent pro Jahr, konnte aber im Vergleich zum Jahr

2021 mit 6.5 Prozent deutlich gesteigert werden. Ziel ist es, den EBITDA

mittel- bis langfristig konsequent weiterzuentwickeln. Trotz der erfreulichen

Ertragslage wird das GZF die finanziellen Mittel weiterhin gezielt und effektiv

einsetzen. Es gibt verschiedene Faktoren, deren Entwicklung aktuell nur schwer

abschätzbar ist. Die zunehmende Unterfinanzierung in der Obligatorischen

Krankenversicherung (OKP) und im ambulanten Bereich belastet nicht nur das GZF,

sondern alle Leistungserbringer substanziell. Weiter wirken sich der

angespannte Arbeitsmarkt, der Krieg in der Ukraine und die historische

Inflation als relevanter Teuerungsschub auf die Spitäler aus. «Trotz einiger

unsicherer Entwicklungen, die wir nicht direkt beeinflussen können, sind wir

überzeugt, mit dem guten finanziellen Fundament, unseren topqualifizierten und

engagierten Mitarbeiter:innen, unseren bewährten und zuverlässigen Partnern

sowie unseren loyalen Patient:innen und Bewohner:innen, die kommenden

Herausforderungen zu meistern und darüber hinaus unser Angebot zusätzlich

stärken und ausbauen zu können», sagt Katharina Hirt, Präsidentin des

Verwaltungsrates.

Erneut mehr Patient:innen behandelt und betreut

So viele Patient:innen wie noch nie vertrauen dem GZF. So verzeichnete das GZF

für 2022 einen neuen Rekord bei den stationären Austritten. Es wurden 9’065

stationäre Patient:innen (inkl. Säuglinge) behandelt. Das sind 273 mehr als im

Vorjahr (2021: 8’792). Damit wurde der Bestwert aus dem Vorjahr noch einmal

deutlich übertroffen. Das Wachstum war über alle Bereiche breit abgestützt,

wobei die Klinik für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie den stärksten

Zuwachs aufweist. Der Case Mix Index (CMI) liegt mit 0.843 höher als im Vorjahr

(2021: 0.830). Im Jahr 2022 verzeichnete das GZF mit 487 Geburten einen neuen

historischen Rekord. So viele Kinder wie noch nie kamen in der Frauenklinik

Rheinfelden des GZF zur Welt (2021: 478). Mit dem Rekordjahr 2022 trotzt das

GZF zudem dem schweizweiten Trend eines Geburtenrückgangs gegenüber 2021. Im

ambulanten Bereich wurden 6’800 Patient:innen mehr behandelt als 2021.

Insgesamt 86’000 Personen liessen sich ambulant behandeln (2021: 79’200

ambulante Eintritte). 33'200 davon entfielen auf Corona Tests (2021: 34'399

Corona-Testende). Nach den Corona-Tests bereinigt, ergibt sich im ambulanten

Bereich im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Zuwachs um 7'999 Eintritte. Obwohl

die grosse Mehrheit der stationären Patient:innen im Akutspital nach wie vor

aus dem Kern-Einzugsgebiet (Rheinfelden und Laufenburg) des GZF stammt, haben

im Vergleich zum Vorjahr vor allem die Austritte von Patient:innen aus

Deutschland um 21 Prozent zugenommen. Aber auch immer mehr Patient:innen aus

den übrigen umliegenden Regionen im Kanton Aargau sowie aus den Kantonen

Baselland und Baselstadt lassen sich am GZF behandeln.

Pflegeheime sehr gut ausgelastet

Die Pflegeheime an den beiden Standorten in Rheinfelden und Laufenburg waren

mit einer durchschnittlichen Belegung von 96 Prozent sehr gut ausgelastet. Im

Vorjahr, als die COVID-19-Pandemie stark spürbar war, lag die Auslastung bei 90

Prozent. Das Pflegeheim in Laufenburg wird in den nächsten Monaten umfassend

modernisiert. Es wird ein Ort geschaffen, an dem Rückzug und Gemeinschaft

stärker möglich sind und die Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger

Menschen nochmals näher an ihren Bedürfnissen ausgerichtet ist.

Rund um die Uhr für die Bevölkerung im Fricktal da

Rund 1‘000 Mitarbeitende (im Durchschnitt 781.4 Vollzeitstellen) haben sich im

vergangenen Jahr an den verschiedenen GZF-Standorten täglich und rund um die

Uhr für das Wohl der Patient:innen und der Bewohner:innen engagiert und mit

ihrem persönlichen Engagement zum sehr guten Geschäftsergebnis beigetragen.

«Unsere Mitarbeiter:innen sind der Schlüssel zu unserem Erfolg und ihnen

gebührt unser herzlicher Dank», sagt CEO Anneliese Seiler und ergänzt: «Sie

haben die vollen Häuser mit Bravour gemeistert und dafür gesorgt, dass wir

immer eine sehr hohe Zufriedenheit der Patient:innen und Bewohner:innen

erreicht haben. Es ist uns ein grosses Anliegen, unseren Mitarbeitenden eine

langfristige Perspektive zu bieten. Wir prüfen deshalb, wie wir uns noch besser

als attraktiven Arbeitgeber in der Branche positionieren können, um all unseren

Mitarbeitenden die verdiente Wertschätzung für ihre geleistete Arbeit

entgegenzubringen.»

Präsenz in allen Regionen des Fricktals weiter stärken

Das laufende Jahr hat mit einer ähnlich hohen Auslastung in den Akutabteilungen

begonnen, wie das alte zu Ende gegangen ist. Der Verwaltungsrat hat vor diesem

Hintergrund beschlossen, für den Spital-Standort Rheinfelden Möglichkeiten zur

Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten für das ambulante Angebot prüfen zu

lassen und so die vorhandenen Kapazitäten für ambulante sowie fachärztliche

Sprechstunden und Untersuchungen zu erhöhen. «Wir streben langfristig die

Erweiterung unserer Kapazitäten an, mit mehr Präsenz in allen wichtigen

Regionen des Fricktals», erklärt Anneliese Seiler. Bereits beschlossen hat der

Verwaltungsrat die Anschaffung eines neuen CT-Geräts für das Spital Laufenburg

noch in diesem Jahr. Für die zweite Jahreshälfte 2024 ist ein neues

Radiologiezentrum in Frick mit umfassendem Leistungsspektrum geplant.

Hausärztliches Angebot wird ausgebaut

Auch das hausärztliche Angebot wird weiter ausgebaut. Anfangs 2023 haben die

zwei IAVO Praxen in Möhlin und Rheinfelden, die zum GZF gehören, neue,

attraktive Praxisstandorte bezogen. In Möhlin ist die hausärztliche Praxis um

ein zusätzliches gynäkologisches Angebot erweitert. Jüngst eröffnete anfangs

Mai die Praxis IAVO in Stein in der Casa Cura. Das hausärztliche Angebot in

Stein ist kombiniert mit einem Angebot für orthopädische Sprechstunden. Für das

kommende Jahr ist mit dem «Haus der Gesundheit» in Frick eine einzigartige

Kombination von hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung unter einem Dach

vorgesehen. Das GZF leistet damit gemeinsam mit den ansässigen Hausärzt:innen

einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung in der Region.

Quelle: Medienaussendung, 10.05.2023