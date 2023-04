30 Millionen Euro Bundesmittel für Geburtshilfe

Baden-Württemberg: Mehr als 30 Millionen Euro für Klinken mit Geburtshilfe im Land (Presseaussendung).

In den Jahren 2023 und 2024 wird die geburtshilfliche Versorgung in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg mit jeweils rund 15,65 Millionen Euro gefördert. Von der Förderung können 71 Standorte profitieren. Diese zusätzlichen Bundesmittel sollen die Geburtshilfe unabhängig von der

leistungsorientierten Fallkostenpauschale finanziell absichern und die Fachabteilungen für Geburtshilfe in den Krankenhäusern unterstützen. Dies

teilte Gesundheitsminister Manne Lucha am Montag (3. April) in Stuttgart mit.

„Wir freuen uns, die Geburtshilfe im Land unterstützen zu können. Eine

bedarfsgerechte Geburtshilfe ist essentiell für die Frauen und ihre Familien.

Diese Strukturen stehen vielerorts unter Druck. Umso wichtiger ist hier diese

zusätzliche finanzielle Unterstützung, die wir durch eine Einigung zwischen

Bund und Ländern erzielen konnten, dafür bedanke ich mich ausdrücklich“, sagte

Lucha.

Verteilung nach bestimmten Kriterien

Die Förderung richtet sich an die Standorte, die eine Fachabteilung für

Geburtshilfe oder eine Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe

vorhalten. In Baden-Württemberg können 71 Krankenhausstandorte von der

Förderung profitieren. „Damit wird die für uns besonders wichtige

geburtshilfliche Versorgung im Land flächendeckend gestärkt“, so Lucha weiter.

Für die Versorgung der Geburtshilfe werden bundesweit aus der

Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für 2023 und 2024 jeweils 120 Millionen

Euro bereitgestellt und nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer

verteilt. Für Baden-Württemberg stehen demnach jeweils rund 15,65 Millionen

Euro zur Verfügung. Die standortindividuellen Förderbeträge wurden nun vom

Gesundheitsministerium nach bestimmten Kriterien wie Geburtenzahl, das

Vorhalten bestimmter Fachabteilungen sowie die Beteiligung an der praktischen

Hebammenausbildung im Rahmen einer Allgemeinverfügung dem Grunde nach

festgelegt. Die einzelnen Förderbescheide werden zeitnah ergehen.

Quelle: Presseaussendung, 03.04.2023