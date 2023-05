Akutstationäre pädiatrische Einrichtungen werden bei Investitionen unterstützt

Fünf-Millionen-Euro-Sonderförderprogramm für die bayerischen Kinderkliniken (Pressenachricht).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat den Startschuss für das Fünf-Millionen-Euro-Sonderförderprogramm für die bayerischen Kinderkliniken gegeben. Holetschek betonte am Montag in München: Das Wohl und die Gesundheit der Kinder in Bayern liegen mir ganz besonders am Herzen. Gerade auch für

Kinder wollen wir in Bayern eine bestmögliche medizinische Versorgung sicherstellen. Insbesondere die Kinderkliniken im Freistaat sind von den

Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Ein wesentlicher Grund dafür liegt

nach Expertenmeinung in den Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie, die

den Kontakt der Kinder mit Viren und ein entsprechendes „Training“ der

Immunreaktion darauf verhindert haben. Deshalb hat die Bayerische

Staatsregierung ein Sofort-Förderprogramm mit einem Volumen von fünf Millionen

Euro aufgelegt. Damit unterstützen wir akutstationäre pädiatrische

Einrichtungen bei Investitionen zur Bewältigung der Nachwirkungen der

Corona-Pandemie.“

Am 13. Dezember 2022 hatte der Bayerische Ministerrat das Sonder-Förderprogramm

für Kinderkliniken beschlossen. Die entsprechende Richtlinie ist nun

veröffentlicht worden. Der Vollzug erfolgt durch das Bayerische Landesamt für

Pflege in Amberg.

Der Minister erläuterte: „Die Mittel sollen kurzfristig für dringende

außerplanmäßige Investitionen in den pädiatrischen Einrichtungen bereitstehen.

Unser Ziel ist es, die aktuelle Patientenversorgung zu verbessern und

Überlastungen der Kliniken künftig zu vermeiden. Die Investitionen sollen etwa

zur kurzfristigen Beschaffung weiterer Monitore, der Etablierung eines

Patienten-Monitoring-Systems, das die Pflegekräfte entlastet, oder zum Ausbau

der digitalen Vernetzung mit anderen Kinderkliniken eingesetzt werden.“

Weiterhin sind auch Beschaffungen für Maßnahmen förderfähig, welche die

Behandlung der Kinder und Jugendlichen neben der medizinischen Therapie

flankieren und aufgrund der positiven Auswirkungen auf die Zeit des

Klinikaufenthalts zu einer Verbesserung des Behandlungserfolgs beitragen.

Holetschek führte aus: „Für Plankrankenhäuser beziehungsweise Hochschulkliniken

werden Mittel in Höhe von einmalig bis zu 1.600 Euro für jedes Krankenhausbett

der Fachrichtungen Kinder- und Jugendmedizin und Kinderchirurgie

bereitgestellt. Maßgeblich für die Bemessung sind die bedarfsfestgestellten

Kapazitäten nach dem Krankenhausplan 2022, einschließlich der entsprechenden

Kapazitäten der Hochschulkliniken. Alle Kinderkliniken im Freistaat sind mit

einem entsprechenden Schreiben über die individuelle Förderhöchstgrenze

(Bettenzahl x 1.600 Euro), den Hinweis auf die Förderinhalte und die

einzuhaltenden Fristen informiert worden.“

Anträge können beim Bayerischen Landesamt für Pflege (LfP) mit den auf der

Internetseite des LfP unter https://www.lfp.bayern.de/fape/ abrufbaren

Unterlagen bis spätestens 30. September 2023 gestellt werden.

Holetschek sagte: „Wir überlassen es weitgehend den Kinderkliniken, selbst zu

entscheiden, welche Investition für die Verbesserung der Patientenversorgung am

meisten bringt. So gelingt eine passgenaue Förderung vor Ort.“

Der Minister sagte: „Das gesunde Aufwachsen unserer Kinder ist schon seit

vielen Jahren ein wichtiges Thema für die Bayerische Staatsregierung. Klar ist:

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben besondere Bedürfnisse, die

auch bei der Planung und der Gestaltung der Versorgung entsprechend

berücksichtigt werden müssen. Es braucht eine besondere fachliche Expertise und

Qualifikation, um sie altersgerecht behandeln zu können. Der Freistaat ist sich

dieser besonderen Aufgabenstellung bewusst, deshalb haben wir das

Sonderförderprogramm ins Leben gerufen. Daneben prüfen wir aktuell eine bessere

digitale Vernetzung der Kinderkliniken. Ziel ist die Verbesserung der

Kommunikation der Kliniken im Bereich der Bettenbelegung in Krisensituationen.

Quelle: Pressenachricht, 22.05.2023