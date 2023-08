Auch verschärfte Pflegepersonaluntergrenzen sind keine Lösung (DBfK).

Wie schon im Vorjahr hat das Bundesgesundheitsministerium nun auch für die Jahre 2020 und 2021 eine Ersatzvornahme für Pflegepersonaluntergrenzen in den Krankenhäusern vorgelegt - sie werden ausgeweitet und in Teilen verschärft. Was

auf den ersten Blick als gute Nachricht für Patient/innen und

Pflegefachpersonen daherkommt, kann sich allerdings schnell als Bumerang

erweisen, kritisiert der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK).

„Dass bundesweit geltende Untergrenzen – zumal wenn sie sich am Personalbestand

der am schlechtesten ausgestatteten Krankenhäuser orientieren – keine

Verbesserung von Pflegequalität bringen und nicht einmal verlässliche

Sicherheit bieten, muss jedem einleuchten. Sie nur für wenige ausgewählte

bettenführende Bereiche einzuführen war der zweite Fehler, der dabei gemacht

worden ist. Seit Januar 2019 bekommen Patient/innen wie Pflegefachpersonen die

negativen Folgen zu spüren. Genau davor hat der DBfK immer gewarnt –

vergeblich. Die bisherige Entwicklung zeigt überdeutlich, dass

Pflegepersonaluntergrenzen keine Lösung sind, sondern mit hoher Dringlichkeit

ein echtes Pflegepersonalbemessungssystem entwickelt und verpflichtend

eingeführt werden muss“, sagt DBfK-Präsidentin Prof. Christel Bienstein.

Seit 1. Januar 2019 gelten in ersten „pflegesensitiven“ Bereichen der

Krankenhäuser Pflegepersonaluntergrenzen und werden bei Nichteinhalten auch mit

Sanktionen belegt. Sie sorgen für erhebliche Turbulenzen und heftige

Widerstände von vielen Seiten. Für die Fortführung in 2020 hat die Deutsche

Krankenhausgesellschaft gerade erst ihre Zustimmung verweigert, daher die

erneute Ersatzvornahme des Bundesgesundheitsministeriums.

Beobachtungen zeigen erhebliche negative Auswirkungen und Verwerfungen durch

die Untergrenzen: z.B. die kurzfristige „Verschiebung“ von Patient/innen und

Beschäftigten zwischen Stationen mit und ohne Untergrenzen, Personalreduktion

in Krankenhäusern mit besserer Personalausstattung, hoher bürokratischer

Aufwand, Bettensperrungen, kurzfristige Änderungen des Dienstplans, Zunahme des

„Holens aus dem Frei“ bei Fachkräften usw. Und zunehmende Berichte zeigen, dass

all dies professionell Pflegende mehr be- als entlastet.

Der DBfK bereitet eine Online-Umfrage vor, die vom 1. Oktober bis 30. November

nach solchen konkreten Erfahrungen fragen wird. Sie richtet sich ausschließlich

an Pflegefachpersonen in Krankenhäusern, die in bettenführenden Bereichen tätig

sind. Ab 1. Oktober aufzurufen unter www.dbfk.de.

Quelle: DBfK, 11.09.2019