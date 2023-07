Bayern: Die Gesundheitspolitik darf nicht im Bundesfinanzministerium gemacht werden

Bayern: Konsequenzen aus breiter Kritik an GKV-Plänen des Bundesgesundheitsministeriums gefordert (Bayerisches Staatsministerium).

Nach breiter Kritik an den Plänen des Bundes zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek Konsequenzen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gefordert. Holetschek sagte am Sonntag in München: „Der

Bundesgesundheitsminister muss jetzt handeln. Er hat mit seinen unausgegorenen Plänen für die Stabilisierung

der GKV-Finanzen viele gegen sich aufgebracht: Ärzteschaft, Pharmaindustrie und

sogar die Krankenkassen selbst sind unzufrieden mit den bislang bekannten

Plänen.“

Der Minister ergänzte: „Es ist jetzt an der Zeit, dass Herr Lauterbach auf alle

Betroffenen zugeht und gemeinsam einen soliden Kompromiss schmiedet. Auch die

Länder müssen eingebunden werden.“

Holetschek erläuterte: „Ich habe den Eindruck, dass sich selbst die

Ampel-Koalition in Berlin nicht einig ist, wie es in Zukunft laufen soll. Es

verfestigt sich das Bild, dass Gesundheitspolitik zunehmend im

Bundesfinanzministerium gemacht wird. Das kritisiere ich auf das Schärfste.

Herr Lauterbach darf sich nicht die Zügel aus der Hand nehmen lassen. Er ist

verantwortlich für eine zukunftsfeste Gesundheitspolitik.“

Bayerns Gesundheitsminister ging auch auf die Ankündigung des Bundes ein, die

Versicherten hätten keine Leistungskürzungen zu befürchten. Holetschek

bekräftigte: „Ich nehme den Bundesminister beim Wort. Die Finanzierung darf

nicht zulasten der Patientinnen und Patienten gehen.“

Alternativ zu den bekannten Plänen aus Berlin fordert Holetschek die Prüfung

weitergehender Maßnahmen zum Ausgleich des Defizits in der GKV-Finanzierung.

Der Minister erklärte: „Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung

muss stärker erhöht werden, als es der Entwurf bislang vorsieht. Bayern schlägt

zudem seit langem eine Erhöhung der Beiträge des Bundes für Bezieher von

Arbeitslosengeld II vor. Auch eine Überprüfung der versicherungsfremden

Leistungen muss sein.“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium, 16.07.2022