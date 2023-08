BMG-Eckpunktepapier: Sofortmaßnahmen zur Stärkung der Geburtshilfe (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Das Bundesministerium für Gesundheit hat am 02. Januar 2019 ein Eckpunktepapier mit Sofortmaßnahmen zur Stärkung der Geburtshilfe vorgestellt (Anlage). Das Eckpunktepapier beinhaltet Ansatzpunkte, mit denen die Berufe von Hebammen und Entbindungshelfern attraktiver

gestaltet und gestärkt sowie die Versorgung der Bevölkerung über einen erleichterten Zugang sichergestellt werden soll.

Insgesamt sind fünf zentrale Maßnahmen vorgesehen:

[...]

Das BMG plant, diese Maßnahmen in Form von Änderungsanträgen in den Entwurf des

Terminservice- und Versorgungsgesetzes mit aufzunehmen. Diese Änderungsanträge

liegen uns aktuell noch nicht vor. Die DKG wird den Gesetzgebungsprozess auch

in diesem Punkt weiter verfolgen und Sie über die Entwicklungen informieren.

Eine öffentliche Anhörung des Gesetzentwurfs wird am 16.01.2019 im

Bundestags-Gesundheitsausschuss stattfinden. Voraussichtlich Mitte Februar wird

der Gesetzentwurf in 2./3. Lesung im Bundestag beraten.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 08.01.2019