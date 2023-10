Der DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum verabschiedet sich in den Ruhestand (Pressemitteilung).

Mit dem heutigen Tag beendet der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum (66) sein aktives Berufsleben. Nach 15 Jahren Tätigkeit an der Spitze des Verbandes folgt für ihn nun der Wechsel in den wohlverdienten Ruhestand. Georg Baum verfügt über fast 40 Jahre

Berufserfahrung im Gesundheitswesen, davon viele Jahre im Bundesministerium für Gesundheit. Er zählt zu den erfahrensten Verbandsmanagern im selbstverwalteten

Gesundheitswesen. Als Nachfolger konnte die DKG Dr. Gerald Gaß gewinnen, der

bereits bis Ende 2020 als ihr Präsident tätig war und ab 1. April die neu

geschaffene Position des Vorstandsvorsitzenden der DKG antritt.

Georg Baum hat die Entwicklung der DKG zu einer zentralen Gestalterin des

deutschen Gesundheitswesens in den vergangenen 15 Jahren maßgeblich geprägt.

Als eine der größten Herausforderungen beschreibt er die Aufgabe, in der

gemeinsamen Selbstverwaltung und in der Gesetzgebung Rahmenbedingungen zu

schaffen, die die Krankenhäuser für die Wahrnehmung ihrer wichtigen Aufgabe der

medizinischen Versorgung der Bevölkerung brauchen. „Qualitätsmedizin für

jedermann und flächendeckend durch unsere Krankenhäuser, ist das Markenzeichen

des deutschen Gesundheitswesens. Dies mitgestaltet zu haben, ist eine im

höchsten Maße zufriedenstellende Lebensaufgabe gewesen“, sagte Georg Baum.

DKG-Präsident Ingo Morell dankte Georg Baum für sein großes Engagement für die

Krankenhäuser in Deutschland. „Sein gesamtes Denken und Handeln war davon

geprägt, die strategische Ausrichtung und tägliche Arbeit auf die Erwartungen

unserer Mitglieder und Krankenhäuser auszurichten. Als ein wirklicher

Vollblut-Krankenhausmann hat Georg Baum die Kliniken in Deutschland

vorangebracht. Dafür sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Der Vorstand,

die Geschäftsstelle sowie die Gremien der DKG haben in dieser Zeit nicht nur

von seiner fachlichen Expertise profitiert, sondern auch von seinen

persönlichen Qualitäten als engagierter sowie hartnäckiger und stets

zuverlässiger Gesprächs- und Verhandlungspartner. Durch seinen unermüdlichen

Einsatz hat er die DKG mitgeprägt und wesentlich dazu beigetragen, dass aus ihr

ein zentraler gesundheitspolitischer Akteur geworden ist“, erklärte Morell.

Quelle: Pressemitteilung, 12.03.2021