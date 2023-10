DKG mit neuem Vorstandsvorsitzenden (Pressemitteilung).

Dr. Gerald Gaß tritt am 1. April die Nachfolge von Georg Baum an der Spitze der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) an. Gaß war bereits bis Ende 2020 ehrenamtlicher Präsident des Verbandes und wechselt nun hauptamtlich in die Geschäftsstelle nach Berlin. Georg Baum

geht nach 15 Jahren im Amt des DKG-Hauptgeschäftsführers in den Ruhestand.

Gerald Gaß wird die neugeschaffene Position des Vorstandsvorsitzenden besetzen.

Zu seinen Schwerpunkten werden die nach der Pandemie notwendigen Reformen in

der Krankenhauspolitik gehören. „Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie

viele Baustellen es in der deutschen Gesundheitspolitik gibt, vom

Fachkräftemangel über Digitalisierung bis zur Finanzierung. Aber ich glaube

auch, dass das vergangene Jahr viel dazu beigetragen hat, auch in der

politischen Debatte die Bedeutung von Krankenhäusern wieder an die erste Stelle

zu setzen. Krankenhäuser und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das

Rückgrat der Daseinsvorsorge und der medizinischen Versorgung. Was wir

brauchen, ist eine transparente Diskussion, wie eine Krankenhausstruktur in den

nächsten Jahrzehnten aussehen soll. Wir brauchen ein Leitbild für Reformen.

Bund und Länder müssen eine klare Zielsetzung haben, und daran müssen sich dann

die Rahmenbedingungen messen lassen. Die DKG wird weiterhin ein konstruktiver

Partner in der Krankenhauspolitik sein, der sich Reformen nicht verschließen

wird“, so Gaß.

Gerald Gaß war zuletzt Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz.

Zuvor leitete der 1963 geborene promovierte Volkswirt und Soziologe von 2001

bis 2008 die Abteilung Gesundheit im Rheinland-Pfälzischen Sozialministerium.

Das Präsidium der DKG hatte Gaß einstimmig und turnusgemäß im Juni 2020 zum

Nachfolger Georg Baums gewählt.

Quelle: Pressemitteilung, 31.03.2021