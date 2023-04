DKG zu den Vorschlägen einer Strafgebühr für Notaufnahmen

Strafgebühr für Notaufnahmen: Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen (Pressenachricht).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht die Vorschläge des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) Dr. Andreas Gassen, eine Gebühr für die Nutzung der Notaufnahmen einzuführen, kritisch. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß: Wenn wir über

Sanktionierungen sprechen, müssen zuerst einmal die Bedingungen erfüllt sein, die gewährleisten, dass alle Patientinnen und Patienten in einer

Notfallsituation ideal beraten und gesteuert werden: Eine medizinische

Ersteinschätzung durch die Integrierten Leitstellen der Telefonnummern 112 und

116117, kurzfristige Terminvermittlung in umliegenden Arztpraxen und auch

unmittelbare Hausbesuche durch den KV-Notdienst sind für die Patienten wichtige

Voraussetzungen für eine gute ambulante Notfallversorgung jenseits der

Krankenhausnotfallambulanzen. Erst wenn diese Voraussetzungen durch die

zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen geschaffen sind, kann man darüber

nachdenken, ob man von den Patientinnen und Patienten eine Art Strafgebühr

erhebt, die diese Beratung und Steuerung ignorieren und den direkten Weg in die

Notfallambulanzen suchen. Wer ohne vorherige Beratung und trotz angebotener

alternativer Behandlungsoptionen dennoch eine Notaufnahme aufsucht, ohne dass

ein Notfall vorliegt, kann dann tatsächlich sanktioniert werden.

Doch in einer solchen Situation sind wir noch lange nicht. Bisher gibt es weder

eine flächendeckende Ersteinschätzung durch die Leitstellen, noch werden den

Patientinnen und Patienten regelhaft kurzfristig Behandlungsangebote

vermittelt. Jetzt durch finanzielle Sanktionierung Patientinnen und Patienten

steuern zu wollen, wäre kontraproduktiv und kann sogar zur

Versorgungsverschlechterung führen. Eine drohende Strafgebühr kann dazu führen,

dass Patientinnen und Patienten in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen

bei tatsächlichen Notfällen davon abgehalten werden, die Notaufnahmen

aufzusuchen.

Für die Krankenhäuser würde zudem ein großer Aufwand entstehen, die Gebühr zu

erheben. Entweder müsste dies direkt über die Krankenkassen abgewickelt werden,

oder das Geld müsste bei den Kliniken verbleiben, um den Verwaltungsaufwand

abzudecken. All das waren Gründe, die Praxisgebühr im niedergelassenen Bereich

wieder abzuschaffen. Wir sollten es vermeiden, Fehler der Vergangenheit zu

wiederholen.“

Quelle: Pressenachricht, 12.04.2023