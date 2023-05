Erneute Überlastung der Notfallversorgung befürchtet

Aktuelle Zi-Berechnungen zum Vorschlag der Regierungskommission, Integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern der höchsten Notfallstufen einzurichten (ZI).

Im Februar 2023 hat die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ ihre Empfehlung zur Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland veröffentlicht. Darin schlägt die Kommission vor, die Notfallversorgung möglichst an größeren, gut ausgestatteten

Krankenhäusern zu konzentrieren. Zur Entlastung dieser Notaufnahmen sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) Bereitschaftspraxen an jenen Notaufnahmen

einrichten. Dies wird Integriertes Notfallzentrum (INZ) genannt. Nach dem

Konzept der Regierungskommission soll die Bereitschaftspraxis an allen Kliniken

der Notfallstufe 3 rund um die Uhr besetzt sein. An allen Krankenhäusern der

Notfallstufe 2 empfiehlt die Kommission eine Besetzung der Bereitschaftspraxis

Mo-Fr 14-22 Uhr sowie Sa, So und feiertags 9-21 Uhr. Darüber hinaus sollen, wo

regional erforderlich, auch an Kliniken der Notfallstufe 1 Bereitschaftspraxen

oder Medizinische Versorgungszentren (MVZ) im 24/7-Betrieb eingerichtet werden.

Zusätzlich empfiehlt die Regierungskommission, den fahrenden ärztlichen

Bereitschaftsdienst auch zu Praxisöffnungszeiten, also rund um die Uhr,

anzubieten. Vor diesem Hintergrund hat das Zentralinstitut für die

kassenärztliche Versorgung (Zi) aktuell berechnet, welche Effekte diese

Regelungen auf die derzeitige ambulante Akut- und Notfallversorgung haben

könnte.

Danach könne der Vorschlag der Regierungskommission dazu führen, dass die Zahl

der Bereitschaftspraxen von heute rund 865 deutlich reduziert wird, da die

Kommission von 160 Krankenhäusern der Notfallstufe 3 und von 260 Krankenhäusern

der Notfallstufe 2 ausgeht. Um aber die erweiterten Präsenzzeiten in rund 420

INZ durch niedergelassene Allgemeinmediziner:innen, Internist:innen oder

Chirurg:innen bereitstellen zu können, müssten rund 600 Vertragsarztpraxen

täglich geschlossen werden. Der Grund hierfür ist, das niedergelassene

Ärzt:innen zum Dienst in den Bereitschaftspraxen verpflichtet wären oder

Ruhezeiten einzuhalten hätten und nicht zur medizinischen Versorgung ihrer

Patient:innen in den Praxen zur Verfügung stehen könnten. Dies würde zunächst

bedeuten, dass rund 4 Millionen Patientenkontakte in der vertragsärztlichen

Regelversorgung nicht mehr wie üblich stattfinden könnten. Ein gewisser Anteil

der betroffenen Patient:innen würde sich dann voraussichtlich an die

Notfallversorgung wenden. An den INZ werden aber üblicherweise weniger

Patient:innen pro Stunde behandelt als im regulären Praxisbetrieb. Geht man

davon aus, dass an künftigen INZ in etwa die gleichen Fallzahlen pro Stunde

ambulant behandelt werden wie heute, wäre dort mit rund 1 Million zusätzlichen

Patientenkontakten zu rechnen. Rechnerisch bleiben somit rund 3 Millionen

Patientenkontakte, die entweder in anderen Praxen versorgt werden müssten oder

zusätzlich in die Notfallversorgung drängen und dort wieder eine Überlastung

hervorrufen. Würde zusätzlich der fahrende Bereitschaftsdienst auf die

Praxisöffnungszeiten erweitert, würden weitere rund 850 Praxen täglich

geschlossen werden müssen.

[...]

Quelle: ZI, 04.05.2023