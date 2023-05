Ersteinschätzung und Weiterleitung am Auftrag vorbei abgestimmt

ZI-Statement zu geplanten Änderungen an der Akut- und Notfallversorgung im Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) (Pressemitteilung).

Der Bundestagsausschuss für Gesundheit hat gestern im Rahmen der Änderungsanträge zum Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) auch über eine Anpassung des gesetzlichen Auftrags an den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 120 Abs. 3b SGB V abgestimmt. Hierzu erklärt der Vorstandsvorsitzende

des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), Dr. Dominik von Stillfried: „Leider hat der Gesundheitsausschuss gestern weithin überraschend Fakten

geschaffen, die Fortschritte bei der Verbesserung der Akut- und

Notfallversorgung von 73 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland

erschweren. Wenn der Bundestag dem Gesetz wie erwartet morgen zustimmt, wird

das politische Ziel einer verbesserten Patientensteuerung in der

Notfallversorgung zur Entlastung der Notaufnahmen erst einmal deutlich

geschwächt.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 25.05.2023