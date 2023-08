Gesetzentwurf zur ambulanten Notfallversorgung muss jetzt dringend überarbeitet werden (VKD).

Der Gesetzentwurf zur ambulanten Notfallversorgung muss laut VKD jetzt dringend überarbeitet werden. Der VKD sperrt sich nicht gegen die Schaffung neuer Strukturen, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung muss aber an erster Stelle stehen. Strukturveränderungen müssen die Versorgungsrealität berücksichtigen

Berlin, 25. September 2020. Die Corona-Infektionszahlen steigen an. Die

Erkältungs- und Grippewelle steht vor der Tür. Die Notaufnahmen der

Krankenhäuser füllen sich wieder. „Stehen wir erneut vor der Situation, wie sie

noch vor Ausbruch der Pandemie bestanden hat – mit überfüllten Notaufnahmen,

nur mühsam bis gar nicht funktionierender ambulanter Notfallversorgung im

KV-Bereich und einem Gesetzentwurf, der nicht die Realität widerspiegelt?“ Das

fragten sich in der heutigen Vorstandstagung des Verbandes der

Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) die Chefs der VKD-Landesgruppen.

„Unser Verband hat bereits Anfang diesen Jahres darauf hingewiesen, dass der

Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium auf einer Fehleinschätzung

beruht und die geplanten Neuregelungen zur Verschärfung der Problemlage in der

Notfallversorgung beitragen würden. Diese Einschätzung hat sich nach den

Erfahrungen aus der Pandemie sehr oft bestätigt, auch wenn durch die Maßnahmen

der vergangenen Monate die Beanspruchung der Notaufnahmen zunächst

zurückgegangen ist. Der Trend kehrt sich gerade wieder um“, stellte

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings in der Tagung fest.

„Wir erwarten, dass der Gesetzentwurf der Realität in der Versorgung

entsprechend überarbeitet wird.“ Diese Realität zeige, dass die

Notfallversorgung keinesfalls ausgedünnt werden dürfe. Sie gehöre daher künftig

in die Verantwortung der Krankenhäuser. Die Planung der notwendigen Strukturen

müsse bei den Ländern liegen, so Dr. Düllings. Dabei sei es unbenommen, dass

funktionierende Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung an oder in

Krankenhäusern und die mit denen Kliniken kooperierten, ebenfalls wichtiger

Teil der Notfallversorgung in diesen Regionen seien.

Notfallversorgung muss für die Bevölkerung schnell erreichbar und an sieben

Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag verfügbar sein. Das sichern nur

flächendeckend vorgehaltene Notaufnahmen der Krankenhäuser. Wenn der

vorliegende Gesetzentwurf tatsächlich die Zustimmung des Bundestags fände,

würden die Abgeordneten den Bürgern in vielen Regionen einen Bärendienst

erweisen. Zumindest hätten sie Erklärungsbedarf gegenüber den Wählern, die in

Notsituationen häufig nicht mehr auf die erwartet schnelle Hilfe in der Nähe

rechnen könnten. Der VKD weist darauf bereits seit Anfang des Jahres in seiner

Aktion Pro Patient hin.

Das heute bereits bestehende Netz einer gestuften Notfallversorgung vermittelt

den Bürgern Sicherheit. Dieses Netz sei bisher stabil und wohnortnah für die

Patienten erreichbar, so die Mitglieder des Vorstands. Kein Notfallpatient

werde verstehen, dass er gegebenenfalls 50 Kilometer oder mehr in eine

Notaufnahme fahren müsse, wenn doch sein Krankenhaus fast um die Ecke stehe.

Komplizierte Notfälle würden ohnehin bereits heute zügig in spezialisierte

Kliniken gebracht. In vielen Regionen gebe es zudem Netzwerke für die schnelle

Versorgung von Schlaganfällen und Herzinfarkten, die auch über telemedizinische

Ausrüstungen sowie Stroke Units verfügten. Hier technisch weiter aufzurüsten

sei aber eine sinnvolle und wichtige Investition. Die Vorstände verwiesen auch

auf das in der Pandemie sehr schnell aufgebaute DIVI-Intensivregister, an das

die Kliniken täglich freie und belegte Behandlungskapazitäten in der

Intensivmedizin meldeten, damit Notfälle, die intensivmedizinisch behandelt

werden müssten, schnellstens in das nächste geeignete Krankenhaus gebracht

werden könnten.

Die Vorstände kritisierten, dass der bisher vorliegende Gesetzentwurf bei

Krankenhäusern, die aus Sicht der Politik künftig keine Notaufnahmen mehr

betreiben dürfen, Notfallbehandlungen zwar zulassen will, diese aber mit hohen

Abschlägen belege.

Der VKD sperre sich nicht gegen die Schaffung neuer Strukturen, so das Fazit

des Gremiums. Die Versorgungssicherheit müsse aber an erster Stelle stehen. Mit

dem Gesetzentwurf werde man einen Flickenteppich in der ambulanten

Notfallversorgung riskieren.

Die Positionen des VKD:

Eine Neuordnung der ambulanten Notfallversorgung ist auch aus Sicht des VKD

notwendig – keinesfalls aber so, wie bisher geplant. Es kann nicht sein, dass

diejenigen, die schon bisher diese wichtige Aufgabe nur sehr begrenzt leisten,

nicht nur, wie vorgesehen, über die geplanten Integrierten Notfallzentren

bestimmen sollen, sondern auch darüber, wo sich diese befinden.

Die Verantwortung für die Notfallversorgung muss klar den Krankenhäusern

zugeordnet werden – wie es in einer Vorversion zu diesem Gesetzentwurf auch

vorgesehen war.

Die Krankenhäuser sind bereit, Verantwortung zu tragen. Sie sind natürlich auch

bereit, die Notfallversorgung kooperativ mit den niedergelassenen Ärzten zu

organisieren. Gesonderte Bereiche, der gemeinsame Betrieb dieser Bereiche unter

Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigungen, die kein wirtschaftliches

Risiko tragen, dafür aber über den Einsatz der Krankenhausärzte bestimmen,

werden wir nicht mittragen.

Abgelehnt wird vom VKD auch die dirigistische Reduzierung der

Notfallkapazitäten von außen, die insgesamt zu einer Verschlechterung der

Versorgung führen würde. Eine flächendeckende Zugangsmöglichkeit für ambulante

Notfallpatienten muss auch künftig gesichert sein.

Quelle: VKD, 25.09.2020