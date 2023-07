Global Health: Jahresversammlung der Leopoldina beleuchtet Wege zu weltweiter Gesundheit und Chancengleichheit

Global Health: Internationaler Gesundheitsschutz und gesundheitliche Chancengleichheit (Pressenachricht).

Um die gesundheitliche Situation und Chancengleichheit aller Menschen weltweit zu verbessern, bedarf es der Zusammenarbeit vieler Disziplinen. Auf ihrer zweitägigen Jahresversammlung 2022, die heute in Halle (Saale) eröffnet wird, stellt die Leopoldina mit dem Thema "Global Health: Von

Gesundheitsleistungen über Klimawandel bis zu sozialer Gerechtigkeit" das breite Spektrum globaler Gesundheitsfragen in den Mittelpunkt. Am Vormittag sprechen der Generaldirektor

der Weltgesundheitsorganisation Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, die

Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger sowie der

Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt Dr. Reiner Haseloff Grußworte. Die

Vorträge der Jahresversammlung werden im Livestream übertragen.

„Global Health ist ein interdisziplinäres Arbeitsfeld, das zum Ziel hat, die

gesundheitliche Situation aller Menschen weltweit zu verbessern und

gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern. Die Politik muss Auswirkungen auf

die Gesundheit in allen Feldern berücksichtigen. Man nennt diesen Ansatz

,Health in all policies'“, sagt der Veterinärmediziner und Mikrobiologe Prof.

Dr. Lothar H. Wieler. Der Präsident des Robert Koch-Instituts ist seit 2010

Mitglied der Leopoldina und hat als kommissarischer Senator der Sektion Global

Health zusammen mit den Leopoldina-Mitgliedern Prof. Dr. Susanne Hartmann,

Biologin und Infektionsimmunologin, und dem Molekularbiologen und Virologen

Prof. Dr. Thomas C. Mettenleiter die wissenschaftliche Koordination der Tagung

übernommen. In seinem Eröffnungsvortrag heute gegen 12:15 Uhr geht Wieler auf

die Lehren der COVID-19-Pandemie für die globale Gesundheit ein.

Über das Thema "Internationaler Gesundheitsschutz und gesundheitliche

Chancengleichheit" spricht die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Johanna

Hanefeld im Abendvortrag heute um 20:15 Uhr. Die Leiterin des Zentrums für

Internationalen Gesundheitsschutz am Robert Koch-Institut in Berlin erläutert

unter anderem die Bedeutung globaler Vernetzung und widerstandsfähiger

öffentlicher Gesundheitssysteme.

Am Vormittag ehrt die Leopoldina die Materialforscherin und biomedizinische

Ingenieurin Prof. Dr. Francesca Santoro mit dem von der Commerzbank-Stiftung

geförderten und mit 30.000 Euro dotierten "Leopoldina Early Career Award". In

ihrem Vortrag erläutert die Preisträgerin ihre Arbeiten auf dem Gebiet der

Bioelektronik zur Entwicklung von neuartigen Materialien, die mit der Haut und

dem Gehirn interagieren können.

Gestern, am Donnerstag, 22. September, hat der Senat der Leopoldina den

Geologen Prof. Dr. Onno Oncken zum Mitglied des Akademie-Präsidiums gewählt. Er

folgt auf den Technikwissenschaftler Prof. Dr. Sigmar Wittig, der als Sekretar

der Klasse I – Mathematik, Natur- und Technikwissenschaften dem Präsidium der

Akademie seit 2012 angehörte. Der Senat wählte zudem die Vizepräsidentin Prof.

Regina Riphahn Ph.D. für eine weitere Amtszeit. Die

Wirtschaftswissenschaftlerin ist Professorin für Statistik und empirische

Wirtschaftsforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

und seit 2007 Mitglied der Leopoldina.

Gäste der Jahresversammlung sind auch in diesem Jahr mehr als 35 begabte

Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland. Sie verfolgen die

wissenschaftlichen Vorträge der Jahresversammlung und kommen mit Forscherinnen

und Forschern ins Gespräch. Das Schülerprogramm findet mit finanzieller

Unterstützung des Leopoldina Akademie Freundeskreis e.V. statt.

Die Leopoldina bietet einen Livestream der Jahresversammlung auf ihrem

YouTube-Kanal an. Dieser steht heute bis 18:30 Uhr sowie für den Abendvortrag

ab 20:15 Uhr zur Verfügung und am Samstag ab 8:30 Uhr. Die Vorträge werden auf

Deutsch und Englisch gehalten und vor Ort simultan übersetzt.

