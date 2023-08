Hilfe vom Bund darf kein Sparprogramm sein (Landesportal Mecklenburg-Vorpommern).

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe fordert in der Diskussion um die Finanzierung der Krankenhäuser wegen der Coronavirus-Epidemie die bestmögliche Unterstützung vom Bund: „Das war bislang so besprochen und das soll auch so bleiben! Die Hilfe vom Bund darf kein Sparprogramm sein. Die

aktuelle Situation bringt die gesamte medizinische Versorgung an die Grenzen

Ihrer Belastbarkeit. Die Krankenhäuser sowie das gesamte medizinische Personal

im Land tun alles Menschenmögliche für die Patienten, um die Menschen in dieser

schweren Zeit zu versorgen. Die Mittel des Bundes für Krankenhäuser und

Kliniken in Folge ihrer Umstellung des Betriebes auf Covid-19 und für relevante

Schutzausrüstungen müssen auskömmlich sein. Defizite aufgrund von Covid-19 darf

es nicht geben“, machte Gesundheitsminister Glawe am Sonntag deutlich.

Gesundheitsminister Harry Glawe forderte, dass die Bundesregierung durch ihre

gesetzliche Maßnahmen zügig sicherstellt, dass die dadurch entstehenden

wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser seitens der gesetzlichen

Krankenkassen ausgeglichen werden. „Es muss beispielsweise zusätzlich einen

Bonus, für jedes Intensivbett geben, das zusätzlich provisorisch geschaffen und

vorgehalten wird“, mahnte Glawe.

Die Krankenhäuser stellen sich im gesamten Land auf den erwartbar steigenden

Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten zur Behandlung von Patienten mit

schweren Atemwegserkrankungen durch Covid-19 ein. „Soweit medizinisch

vertretbar, sollen grundsätzlich alle planbaren Aufnahmen, Operationen und

Eingriffe in allen Krankenhäusern ab Montag auf unbestimmte Zeit verschoben und

ausgesetzt werden“, sagte Glawe.

Der Minister dankte dem gesamten medizinischen und pflegerischen Personal im

Land, das sich selbstlos für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger

einsetzt. „Das verdient Unterstützung, Anerkennung und vollsten Respekt“, sagte

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe abschließend.

Quelle: Landesportal Mecklenburg-Vorpommern, 22.03.2020