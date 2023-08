IKK Material zum Morbi-RSA morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich

IKK e.V. mit ausführlichem Material zum morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich Morbi-RSA (Themen im Fokus).

Umfangreiche Informationen zur Morbi-RSA-Debatte in neuer Internetrubrik „Themen im Fokus“

Der IKK e.V. hat ausführliches Material zum morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, kurz Morbi-RSA, auf seiner Webseite veröffentlicht.

In der neuen Internetrubrik „Themen im Fokus“ unter www.ikkev.de/politik/themen-im-fokus/morbi-rsa/ zeigt die Interessenvertretung der Innungskrankenkassen auf,

wo die Probleme beim Morbi-RSA liegen, was die Politik aktuell macht und stellt ihre Forderungen vor.



Quelle: Themen im Fokus, 10.01.2019