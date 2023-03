DKG unterstützt Positionen des Marburger Bundes: Klinik-Reform darf Versorgung nicht verschlechtern (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) unterstützt Positionen des Marburger Bundes zur geplanten Krankenhausreform der Bundesregierung. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß: „Die Ärztegewerkschaft liegt völlig richtig, wenn sie absehbare Probleme in der

flächendeckenden Versorgung infolge der Krankenhausreform anspricht. Dass viel

zu viele Krankenhäuser in die Level-Kategorie 1i fallen und damit faktisch

keine Krankenhäuser mit üblicher stationärer Versorgung mehr wären, wird vor

allem in der Fläche zu Versorgungsengpässen führen. Im Sinne gleichwertiger

Lebensverhältnisse in Stadt und Land muss das Gesundheitsministerium hier

dringend nachbessern. Zurecht kritisiert der Marburger Bund auch, dass Aussagen

zur Kooperation zwischen den Kliniken unscharf sind. Wenn nur in einem Umkreis

von fünf Kilometern Luftlinie kooperiert werden darf, verschärft das die

Situation noch einmal und ignoriert, dass Zusammenarbeit zwischen Standorten

gerade eines der Erfolgsrezepte zur Bewältigung der Corona-Pandemie war. Wir

unterstützen den Marburger Bund auch in seiner Forderung nach Abbau von

Bürokratie. Ein Bürokratie-Stopp gehört schon lange zu den Forderungen der DKG.

Nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Pflegekräfte sind von stundenlanger

und oft medizinisch und pflegerisch unnötiger Schreibarbeit betroffen. Wir

können nicht Fachkräftemangel und Überarbeitung beklagen, und gleichzeitig

unser hervorragend qualifiziertes Personal für ausufernde Bürokratie statt für

die Patientinnen und Patienten einzusetzen. Für die Gesundheitspolitik gibt es

nun viel zu tun: eine Krankenhausreform, die Versorgung und unterschiedliche

Bedingungen in Deutschland in den Blick nimmt, und ein Vorgehen, das natürlich

nicht nur die Länder und ihre Hoheit über die Krankenhausplanung respektiert,

sondern auch Krankenhäuser und Ärztinnen und Ärzte in die Reformen

einbezieht.“

Quelle: DKG, 23.03.2023