Kooperation mittels digitaler Tools und besseres Miteinander

vdek: Medizinische Versorgungsstrukturen weiterentwickeln (Medienmeldung).

Anlässlich des am 16. Mai 2023 startenden 127. Deutschen Ärztetags wirbt die Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek), Ulrike Elsner, gegenüber den Ärztinnen und Ärzten dafür, die medizinischen Versorgungsstrukturen stärker zu vernetzen, digitale Tools zum Beispiel im

Terminmanagement flächendeckend anzubieten und die Kooperation zwischen den Gesundheitsberufen auszubauen. Eine älter werdende Bevölkerung, der zunehmende

Fachkräftemangel und Unterschiede im Versorgungsangebot zwischen Stadt und Land

seien zentrale Herausforderungen für das Gesundheitswesen. „Diese neuen

Rahmenbedingungen sowie veränderte gesundheitliche Bedarfe und Lebensentwürfe

erfordern ein Umdenken“, erklärt Elsner. „Ambulante und stationäre Versorgung

müssen viel besser kooperieren und Informationen digital austauschen. Aber auch

mehr Delegation und eine Verzahnung der Berufe sind gefragt.“

vdek-Modell zu Regionalen Gesundheitszentren

Die Ersatzkassen hätten mit dem Konzept der Regionalen Gesundheitszentren (RGZ)

einen Weg aufgezeigt, wie eine moderne Versorgung auch in ländlichen Regionen

flächendeckend mit hoher Qualität sichergestellt werden könne. Ärztinnen und

Ärzte verschiedenster Fachrichtungen arbeiten unter einem Dach mit

Gesundheitsfachberufen wie Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Hebammen

und der Pflege zusammen. Eine Anbindung an ein ambulantes OP-Zentrum soll

ebenfalls möglich sein. Die Öffnungszeiten sollen so gestaltet sein, dass auch

viele Notfälle im RGZ versorgt werden können. Die Nutzung von

Videosprechstunden und telemedizinischen Angeboten wird fokussiert, ebenso die

Delegation ärztlicher Leistungen, um Ärztinnen und Ärzte zu entlasten. Elsner:

„Um die RGZ zu etablieren, werben wir dafür, dass der Gesetzgeber sie als

Instrument zur Sicherung der Versorgung in ländlichen Regionen in die

anstehenden Versorgungsgesetze aufnimmt.“

Notfallversorgung: einheitliche, verlässliche Strukturen

Auch in der Notfallversorgung seien für Patientinnen und Patienten

nachvollziehbare Strukturen nötig. Dabei gebe es kein Erkenntnisdefizit –

Modelle mit „einem Tresen” im Krankenhaus, an dem Kassenärztinnen und -ärzte

mit dem Krankenhaus kooperieren und Patientinnen und Patienten der richtigen

Ebene zuordnen, schüfen Transparenz und Verlässlichkeit. „Die Kassenärztlichen

Vereinigungen (KV) tragen dabei weiter die Verantwortung für die ambulante

Versorgung“, betont Elsner.

Der Zugang zu Notfallstrukturen solle außerdem telemedizinisch unterstützt

werden. Mit dem Aufbau sogenannter Integrierter Leitstellen, die alle Anrufe an

die Rufnummern 112 oder 116 117 (Rufnummer der KV) entgegennehmen und an einen

geeigneten Notdienst vermitteln, habe die Regierungskommission einen

patientenorientierten Vorschlag unterbreitet.

Quelle: Medienmeldung, 15.05.2023