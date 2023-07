Medizinischer Notfall oder nicht? G-BA definiert Vorgaben für die Ersteinschätzung in Notaufnahmen (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat entsprechend seines gesetzlichen Auftrags Vorgaben für ein qualifiziertes und standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren in Notaufnahmen von Krankenhäusern definiert. Er beschloss unter anderem Mindestanforderungen an das Verfahren, das digitale Assistenzsystem und die Qualifikation des beteiligten medizinischen Personals. Mit Hilfe des Ersteinschätzungsverfahrens soll schnell und verlässlich

beurteilt werden, wie dringend bei Hilfesuchenden der Behandlungsbedarf ist.

Nur wenn ein sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wird, soll die Patientin

oder der Patient ambulant im Krankenhaus behandelt oder ggf. auch stationär

aufgenommen werden. In allen anderen Fällen soll die Behandlung grundsätzlich

in der vertragsärztlichen Versorgung erfolgen. Der Beschluss des G-BA sieht für

die Krankenhäuser verschiedene Übergangsfristen vor, um beispielsweise das

benötigte Personal weiterzubilden und ein digitales Assistenzsystem zu

implementieren.

Dazu Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des G-BA: „Mit den

bundeseinheitlichen Vorgaben für ein Ersteinschätzungsverfahren in Notaufnahmen

haben wir heute als Gemeinsamer Bundesausschuss einen weiteren wichtigen

Baustein für eine umfassende Reform der Notfallversorgung beschlossen. Das neue

Verfahren im Krankenhaus soll sicherstellen, dass Hilfesuchende gut versorgt

werden – bei medizinisch dringendem Bedarf direkt in der Klinik, ansonsten

durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Unsere generellen Anforderungen an

Notfallstrukturen in Krankenhäusern, die unter anderem eine Zentrale

Notaufnahme vorsehen, greifen bereits seit 2018.

Das Beratungsverfahren für die neue Richtlinie war nicht einfach, denn

natürlich ist jedes Detail für einen so sensiblen Prozess wie der Einstufung

des medizinischen Behandlungsbedarfs hoch relevant. Aus meiner Sicht haben wir

im Ergebnis aber eine gute Lösung gefunden, die auch den Bedenken der

Krankenhäuser, die die Vorgaben ja erfüllen müssen, mit Übergangsregelungen

Rechnung trägt. Eine Herausforderung war es, den kurzfristig geänderten

Regelungsauftrag des Gesetzgebers an uns umzusetzen – zumal die

Interpretationen, was das in der Folge konkret bedeutet, ganz unterschiedlich

ausfielen. Aber auch das gelang.

Im Vorfeld des heutigen Beschlusses waren Stimmen zu hören gewesen, ob

Regelungen des G-BA angesichts der anstehenden Krankenhausreform verzichtbar

sind – dem ist nicht so. Denn erstens ist derzeit offen, wann die Reform

tatsächlich stehen wird. Und zweitens wird es einige Jahre dauern, bis die für

die Krankenhausreform angedachten Strukturveränderungen reale Versorgungspraxis

sind. Angesichts von überfüllten Notaufnahmen braucht es auch für diese

Übergangszeit praktikable und sachgerechte Lösungen.“

Weiterleitung in die vertragsärztliche Versorgung

Bereits jetzt wird in Notaufnahmen die Dringlichkeit einer ärztlichen,

unmittelbar notwendigen Behandlung mit Hilfe von sogenannten Triagesystemen

festgestellt: So werden Hilfesuchende mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung

oder Verletzung schnellstmöglich identifiziert und behandelt.

Bei Hilfesuchenden, bei denen kein sofortiger Behandlungsbedarf besteht,

schließt sich zukünftig ein erweitertes Ersteinschätzungsverfahren an, das

aufbauend auf dem Ergebnis der Triage das Zeitfenster bis zur Behandlung und

die Versorgungsebene vorgibt. Je nachdem, ob eine ärztliche Behandlung

innerhalb von 24 Stunden beginnen sollte oder nicht, werden zwei sogenannte

Dringlichkeitsgruppen unterschieden:

Bei Dringlichkeitsgruppe 1 sollte die Behandlung innerhalb von 24 Stunden

beginnen: Entweder ambulant im Krankenhaus oder in einer im oder am Krankenhaus

gelegenen Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) beziehungsweise

einem entsprechenden Medizinischen Versorgungszentrum des Krankenhauses.

Bei Dringlichkeitsgruppe 2 ist keine Behandlung innerhalb von 24 Stunden

erforderlich. Die Versicherten erhalten einen Vermittlungscode, mit dem sie

über die Terminservicestelle der KV einen Termin buchen können.

Grafik zum Ersteinschätzungsverfahren in Notaufnahmen: Medizinischer Notfall

oder nicht?

Grafik zum Download

(PDF 178,51 kB)

Inkrafttreten

Die Richtlinie des G-BA tritt nach Nichtbeanstandung des Bundesministeriums für

Gesundheit und anschließender Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Hintergrund: Auftrag des G-BA zum Ersteinschätzungsverfahren

Gesetzliche Grundlage des Beschlusses zum Ersteinschätzungsverfahren ist § 120

Absatz 3b SGB V, zuletzt geändert durch das Pflegeunterstützungs und

-entlastungsgesetz. Danach hat der G-BA Vorgaben zur Durchführung einer

qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzung des medizinischen

Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden zu beschließen, die sich zur Behandlung

eines Notfalls an ein Krankenhaus wenden.

Ergänzend finden Sie eine Grafik zum zukünftigen Ersteinschätzungsverfahren auf

der Website des G-BA.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 06.07.2023