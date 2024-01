Neuer Leiter Kommunikation der Stiftung Gesundheitswissen

Die Stiftung Gesundheitswissen hat eine neue Leitung für die Unternehmenskommunikation (Pressemeldung).

Die Kommunikationsabteilung der gemeinnützigen Stiftung Gesundheitswissen ist seit Beginn des Jahres 2024 unter neuer Führung. Markus Wohsmann leitet seit dem 1. Januar das Kommunikationsteam und verantwortet die gesamte externe Kommunikation sowie die digitalen Präsenzen der in Berlin ansässigen Stiftung.

Als neuer Leiter Kommunikation und Pressesprecher berichtet er direkt an PD Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen: „Wir freuen uns sehr, mit Markus Wohsmann einen erfahrenen Kommunikationschef an Bord zu haben, dessen Expertise uns bei der Weiterentwicklung der Stiftung unterstützen wird. Wir werden nicht nur unser Gesundheitsportal weiter ausbauen, sondern auch unsere Schulinitiative und die Angebote zur Prävention in der Arztpraxis erweitern.“ Ziel der Stiftung Gesundheitswissen ist es, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung im Hinblick auf ein gesundheitsförderliches Handeln zu stärken. Dafür stellt sie u. a. laienverständliche und evidenzbasierte Gesundheitsinformationen bereit, die die Betroffenen in ihrer Lebenswelt erreichen und zur Stärkung ihrer gesundheitsförderlichen Umwelt beitragen sollen.

Markus Wohsmann war zuletzt bei der Sana Kliniken AG als Head of Content, Channels & Change verantwortlich für die interne Kommunikation, die Webseiten, Social-Media-Auftritte sowie die Content-Planung und -Produktion. Für die DHL Group verantwortete der Kommunikationsmanager und Journalist als Chefredakteur die internen Medien. Davor leitete er die Pressestelle Nord des Konzerns. Als Fernsehjournalist arbeitete er mehr als 15 Jahre für öffentlich-rechtliche und private Sender, u. a. als stellvertretender Redaktionsleiter für N24 (heute Welt TV). Auf die neue Herausforderung freut sich Markus Wohsmann: „Die Stiftung Gesundheitswissen hat sich innerhalb nur weniger Jahre für viele als der unabhängige und gemeinnützige Experte im Bereich der Gesundheitsinformation und -prävention etabliert. Ich freue mich, nun Teil dieses Teams zu sein, welches einen klaren Plan hat, um diese Erfolgsgeschichte konsequent auf digitalen und analogen Kanälen fortzuschreiben.“

Wohsmann folgt auf Una Großmann, die mit Beginn dieses Jahres als Pressesprecherin die externe Kommunikation der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin verantwortet.

Quelle: Pressemeldung, 11.01.2024