Notfallreform weiter im Fokus (Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser).

Ohne Reform der Notfallversorgung ist kein Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft möglich. Regionale Patientensteuerung muss gestärkt werden. AKG-Kliniken erklären das Modell der Integrierten Notfallzentren. Nur wenn wir den Menschen eine bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallversorgung anbieten, können wir den dringend benötigen Strukturwandel in

der Krankenhauslandschaft realisieren", betont Dr. Matthias Bracht,

Vorstandsvorsitzender der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser e.V., bei einem

Streitgespräch mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden der KV Hessen, Herrn Dr.

Starke. Die AKG-Kliniken setzten sich deshalb auf allen Ebenen dafür ein, die

vergesehene Notfallreform noch in dieser Legislaturperiode anzugehen. In ihrem

neusten Video erklärt die AKG deshalb auch für Laien die Notwendigkeit und

Funktionsweise der vorgesehenen Integrierten Notfallzentren. Natürlich wird

wird dabei heiß diskutiert, wer in diesen INZ, die ausschließlich an geeigneten

Krankenhausstandorten vorgesehen sind, den Hut auf haben soll. Dazu Dr. Bracht

im Rahmen des Streitgespräches - einer Veranstaltung von AKG und Gerechte

Gesundheit: "Ich würde mir wirklich wünschen, wenn das der niedergelassene

KV-Bereich leisten würde". Leider hat die Vergangenheit jedoch oft genug

gezeigt, dass die Organisation der Vertragsärzteschaft dafür nicht geeignet

ist. Mit ihrer Ausstattung und Expertise sind die kommunalen Großkrankenhäuser

für diese neue Aufgabe bestens geeignet. Für eine schnelle Reform stehen sie

als Partner bereit. Sowohl das Streitgespräch als auch das Erklärvideo zu den

Notfallzentren sind in der AKG-Mediathek zu finden.

Quelle: Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, 21.09.2020