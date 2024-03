NRW: Förderbescheide für Altersmedizin werden an 20 Krankenhäuser übergeben

Krankenhaus-Einzelförderung: Landesregierung stärkt die Versorgung von älteren Menschen in nordrhein-westfälischen Kliniken mit rund 100 Millionen Euro (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen).

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sowie Gesundheitsstaatssekretär Edmund Heller haben am 25., 27. und 28. April 2022 im Rahmen von Terminen bei den Bezirksregierungen und im Düsseldorfer Stadttor Förderbescheide im Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro an Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen

übergeben. Insgesamt fördert das Land 20 Maßnahmen in 20 Krankenhäusern. Sie sollen dazu beitragen, die Versorgung von Patientinnen und Patienten im höheren Lebensalter (Altersmedizin) in nordrhein-westfälischen Kliniken

weiterzuentwickeln.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Die Menschen in unserer

Gesellschaft werden immer älter und die Älteren werden immer mehr. Da rückt

natürlich auch die gesundheitliche Versorgung dieser Personengruppe stärker in

den Vordergrund. Als Gesundheitsminister ist mir wichtig, dass auch die

betagten und hochbetagten Menschen in den nordrhein-westfälischen

Krankenhäusern bestmöglich versorgt werden."

Und weiter: „Deshalb fördert die Landesregierung effektive Maßnahmen der

Krankenhäuser zur Weiterentwicklung der Altersmedizin. Die Investitionen kommen

letztlich unmittelbar den Patientinnen und Patienten aber auch den

Beschäftigten zugute. Diese Landesregierung hat in der laufenden

Legislaturperiode im Vergleich zur vorhergehenden über 2 Mrd. Euro mehr in die

Krankenhausversorgung investiert.“



Geförderte Maßnahmen:

Regierungsbezirk Arnsberg

Der Augusta-Kranken-Anstalt in Bochum wurde ein Antrag bewilligt, dessen

Förderhöhe sich auf rund 12,9 Millionen Euro beläuft: Durch die Förderung wird

die Verlagerung der Abteilung der Geriatrie von der Betriebsstelle

Bochum-Linden an die Betriebsstelle Bochum-Mitte ermöglicht.

Dem Klinikum der Stadt Soest wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe sich

auf rund 2 Millionen Euro beläuft: Die Förderung erhält das Klinikum für die

Umbaumaßnahme von zwei Stationen. Die Maßnahme ermöglicht eine bessere

Versorgung älterer Patientinnen und Patienten – nicht nur in der Geriatrie.

Dem Hüttenhospital in Dortmund wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe

sich auf rund 11,8 Millionen Euro beläuft. Die Förderung erhält das

Hüttenhospital für den Bau einer Frischküche sowie für die Schaffung neuer

Isoliermöglichkeiten für die Patientinnen und Patienten.

Dem Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund in Dortmund wurde ein Antrag

bewilligt, dessen Förderhöhe sich auf rund 1,3 Millionen Euro beläuft. Die

Förderung erhält das Krankenhaus für den Bau einer geriatrischen

Tagesklinik.



Regierungsbezirk Detmold

Dem Evangelischem Krankenhaus Enger wurde ein Antrag bewilligt, dessen

Förderhöhe sich insgesamt auf knapp 4,7 Millionen Euro beläuft: Hiermit wird

die Herstellung zusätzlicher stationsnaher Therapieräume und Therapieflächen

ermöglicht.

Der LWL-Klinik Gütersloh wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe sich

insgesamt auf rund 1,4 Millionen Euro beläuft: Hiermit wird mittels Anbau eine

Erweiterung des Zentrums für Altersmedizin ermöglicht.

Dem Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld wurde ein Antrag bewilligt,

dessen Förderhöhe sich auf rund 4,3 Millionen Euro beläuft. Mit dieser Summe

wird die Errichtung eines Ersatzbaus für die Abteilung der Gerontopsychiatrie

gefördert.

Dem Evangelischen Krankenhaus Paderborn St. Johannisstift wurde ein Antrag

bewilligt, dessen Förderhöhe sich auf rund 150.000 Euro beläuft. Die Förderung

erhält das Krankenhaus für den Umbau von vier Patientenzimmern inklusive

Umbau/Vergrößerung der Nasszellen, die häufig von älteren Patientinnen und

Patienten genutzt werden sowie für die Errichtung eines Aufenthaltsbereiches

und die Anschaffung eines Gangbild-Erfassungssystems.



Regierungsbezirk Düsseldorf

Dem Evangelischen Krankenhaus Mülheim/Ruhr wurde ein Antrag bewilligt, dessen

Förderhöhe sich insgesamt auf rund 5 Millionen Euro beläuft. Hiermit wird die

Erweiterung des regionalen Alterstraumazentrums gefördert.

Dem Lukaskrankenhaus Neuss wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe sich

insgesamt auf rund 6,7 Millionen Euro beläuft. Die Förderung erhält das

Lukaskrankenhaus für die Erstellung einer Behandlungseinheit für

Alterstraumatologie und Orthogeriatrie.

Dem Elisabethkrankenhaus Grevenbroich wurde ein Antrag bewilligt, dessen

Förderhöhe sich insgesamt auf rund 6,6 Millionen Euro beläuft. Hiermit wird

der Umbau und die Reorganisation der Behandlungseinheiten für die Abteilung der

Geriatrie ermöglicht.

Dem Alexianer Krankenhaus in Krefeld wurde ein Antrag bewilligt, dessen

Förderhöhe sich insgesamt auf rund 2,8 Millionen Euro beläuft. Die Förderung

erhält das Krankenhaus für den Umbau der geriatrischen – sowie der

gerontopsychiatrischen Station.

Dem Helios Cäcilien-Hospital Hüls in Krefeld wurde ein Antrag bewilligt, dessen

Förderhöhe sich insgesamt auf rund 4 Millionen Euro beläuft: Hiermit wird der

Bau einer geriatrischen Station ermöglicht.

Dem St. Willibrord-Spital in Emmerich wurde ein Antrag bewilligt, dessen

Förderhöhe sich insgesamt auf rund 4,2 Millionen Euro beläuft. Die Förderung

erhält das Krankenhaus für einen Erweiterungsbau für die Geriatrie.



Regierungsbezirk Köln

Den GFO Kliniken Rhein-Berg in Bergisch Gladbach wurde ein Antrag bewilligt,

dessen Förderhöhe sich auf mehr als 2 Millionen Euro beläuft: Hiermit werden

Umbaumaßnahmen innerhalb der geriatrischen Station ermöglicht.

Der Helios Klinik Wipperfürth wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe

sich auf rund 1,2 Millionen Euro beläuft. Die Förderung erhält das Krankenhaus

für Umbaumaßnahmen innerhalb der Station der Abteilung Geriatrie. Des Weiteren

wird ein spezialisierter Bereich der „Kognitiven Geriatrie“ sowie ein

barrierefreies Wegeleitkonzept etabliert.

Dem Marienhospital Brühl wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe sich auf

rund 1,7 Millionen Euro beläuft. Die Förderung erhält das Klinikum für den

Neubau eines alterstraumatischen Bereiches.



Regierungsbezirk Münster

Für die LWL-Klinik Lengerich wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe sich

insgesamt auf rund 13,4 Millionen Euro beläuft: Hiermit wird der Um – und

Neubau für den stationären gerontopsychiatrischen Bereich ermöglicht.

Dem Jakobi-Krankenhaus in Rheine wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe

sich auf rund 2,6 Millionen Euro beläuft. Durch die Förderung werden diverse

Umbaumaßnahmen wie beispielsweise ein spezieller Intermediate Care –

Aufnahmeplatz für Patientinnen und Patienten im höheren Lebensalter geschaffen.

Des Weiteren wird ein Therapiegarten angelegt und ein Computertomograf

angeschafft

Dem St. Elisabeth-Hospital Beckum wurde ein Antrag bewilligt, dessen Förderhöhe

sich auf rund 11,4 Millionen Euro beläuft. Durch die Förderung wird das jetzige

Bettenhaus II einen An- und einen Neubau erhalten, welcher eine direkte

Verbindung der Gebäude und somit eine Vergrößerung der Raumressourcen zur Folge

hat. Auf diese Weise wird eine geriatrische Pflegestation mit Ein- und

Zwei-Bett-Zimmern entstehen.

Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 28.04.2022