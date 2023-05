Das Rettungswesen agiert am Limit

Flut der Einsätze sei kaum noch zu bewältigen (Positionspapier, PDF, 98 kB).

„Der Patient bekommt zu jeder Zeit die erforderliche Hilfe, die er benötigt.“

Das ist der Titel eines Positionspapiers zur Lösung der bundesweiten

Kapazitätsprobleme im Rettungsdienst. In einer Initiative der Vereinigung zur

Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) zeigen darin erstmals direkt

beteiligte Akteure der Notfallversorgung Lösungsmöglichkeiten für die Engpässe

auf, die verstärkt neben dem Rettungsdienst auch die Notfallaufnahmen der

Kliniken an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Die Initiatoren richten

sich damit an die Verantwortlichen der Politik und appellieren, die notwendigen

Voraussetzungen zu schaffen.

„Deutschland verfügt über engagierte Einsatzkräfte im Rettungswesen, die jedoch

am Limit arbeiten. Dasselbe gilt für die Kliniken und die Notärzte überall im

Land“, sagt vfdb-Präsident Dirk Aschenbrenner. „Die Flut der Einsätze ist

vielfach kaum noch zu bewältigen und gefährdet zunehmend die schnelle

Versorgung in lebensbedrohlichen Fällen. Deshalb ist es jetzt Zeit zum

schnellen Handeln. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und der

Johanniter-Unfall-Hilfe – maßgeblichen Akteuren im Rettungsdienst – hat die

vfdb deshalb diesen Plan entwickelt.“ Aschenbrenner dankte auch dem

Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen e.V. an der

Ludwig-Maximilians-Universität München, der beratend zur Verfügung stand.

Wie Dr. Uwe Lühmann, vfdb-Präsidiumsmitglied und Vorsitzender der gemeinsamen

Arbeitsgruppe, betont, müssen im Rahmen der anstehenden Krankenhausreform neben

der klinischen auch die außerklinischen Strukturen der Notfallversorgung

konsequent mitgedacht werden. „Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen.

Es ist erforderlich, nicht nur die Kliniken als Versorgungseinrichtungen zu

verstehen, sondern auch Institutionen wie zum Beispiel Arztpraxen, integrierte

Notfallzentren, Gemeindeschwestern und ähnliche.“

vfdb-Präsident Aschenbrenner weist darauf hin, dass die Notfallversorgung der

Bevölkerung als Teil der staatlichen Daseinsvorsorge gewährleistet werden muss.

Für Hilfeersuchende müsse es jederzeit ein für ihr Erfordernis passendes

Hilfsangebot geben. „Diesem Anspruch wird das vorgelegte Positionspapier

gerecht“, so Aschenbrenner.

Quelle: Positionspapier, 08.05.2023