Schwarzbucheintrag durch den Bund der Steuerzahler ist unreflektiert (Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein).

Die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein kritisiert den Eintrag ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes scharf. Die Errichtung einer gesetzlich beschlossenen Heilberufekammer mit Luxusyachten, überteuerten Parkbänken und überflüssigen Sanierungen in einen Topf zu werfen, ist nicht nur unreflektiert, sondern

verkennt auch völlig den Auftrag, den Berufekammern für die Gesellschaft

wahrnehmen.

Das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes ist erschienen und hat in diesem Jahr

auch die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein als Beispiel für öffentliche

Verschwendung von Steuergeldern aufgenommen. Kritisiert wird die

Anschubfinanzierung in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro in Verbindung

mit der Urabstimmung. „Lehnt die Mehrheit der Pflegekräfte die

Kammermitgliedschaft ab, erweist sich

die Gründung als eine sehr teure Fehlentscheidung“, heißt es im Schwarzbuch.

Die Pflegeberufekammer kritisiert diesen Eintrag scharf. Dazu Patricia Drube,

Präsidentin der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein:

„Die Errichtung einer gesetzlich beschlossenen Kammer mit Luxusyachten,

überteuerten Parkbänken

und überflüssigen Sanierungen in einen Topf zu werfen, ist unreflektiert. Hier

bleibt komplett unberücksichtigt, dass Pflegekammern eine gesundheitspolitische

und gesellschaftlich zentrale Aufgabe leisten: die Verbesserung der

pflegerischen Versorgungsqualität und die Förderung einer tragenden Säule

im Gesundheitswesen.

Es war lange überfällig, einen mandatierten Ansprechpartner für die

Standesorganisationen anderer

Heilberufe, den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Politik zu schaffen.

Kritisieren kann man allenfalls, dass diese Entscheidung immer wieder in Frage

gestellt und so die Aufbauarbeit der Kammer behindert wird. Wäre die

Anschubfinanzierung von Anfang an geflossen – so wie dies auch in

NordrheinWestfalen der Fall ist – hätte dies möglicherweise vermieden werden

können. Ein echter Skandal wäre,

wenn aufgrund eines kurzsichtigen, opportunistischen Handelns die Kammer

abgeschafft würde.“

Quelle: Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, 29.10.2020