Statement des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) zum Entwurf eines Krankenhauszukunftsgesetzes (Pressemitteilung).

Das Bundeskabinett hat heute dem von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgelegten Entwurf des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) zugestimmt. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), Dr. Dominik von Stillfried: Immer weniger Patientinnen und Patienten müssen aufgrund einer

COVID-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. Durch breites Testen

werden lokale Infektionsausbrüche sofort erkannt. Die Krankenhäuser kehren

daher zum Normalbetrieb zurück und fahren ihre Behandlungskapazitäten zügig

hoch. Ein flächendeckendes Freihalten von Betten, ein weiterer Aufbau

intensivmedizinischer Kapazitäten sowie finanzielle Hilfen in Form von

Freihaltepauschalen und Pauschalen für zusätzliche Intensivbetten sind nicht

mehr nötig. Folgerichtig sollten diese Hilfszahlungen an Kliniken über das

Krankenhausentlastungsgesetz zum 30. September 2020 durch

krankenhausindividuelle Entgelte abgelöst werden. Zu diesem Urteil kommt auch

der von Bundesgesundheitsminister Spahn eingesetzte Expertenbeirat, der seinen

Abschlussbericht am 25. August 2020 vorgelegt hat.

Ganz anders das Bild in den Haus- und Facharztpraxen: Hier rollt schon in

wenigen Wochen wie in jedem Jahr die Welle der Atemwegsinfektionen auf die

ambulante Versorgung zu. Die über 100.000 Praxen in Deutschland müssen sich

diesen Herbst und Winter auf eine Erkältungssaison unter Pandemiebedingungen

einstellen. Mehr als zwei Drittel der jährlich insgesamt 32 Millionen von

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte behandelten Erkältungs- und Grippeinfekte

entfallen auf die Monate Oktober bis März. Haus- und Facharztpraxen werden in

dieser Zeit erneut einen ambulanten Schutzwall für die Kliniken bilden und

maßgeblich dazu beitragen, dass das deutsche Gesundheitssystem bei einer

zusätzlichen Influenza-Welle nicht bis an seine Kapazitätsgrenzen belastet

wird. Diese zentrale medizinische Schutzfunktion des ambulanten

Leistungsbereichs sollte berücksichtigt werden – insbesondere dann, wenn es

darum geht, die Sonderaufwendungen für die unter Pandemiebedingungen weiterhin

notwendige Schutzausrüstung zu refinanzieren.“

Quelle: Pressemitteilung, 02.09.2020