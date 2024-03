Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Mainz bekommt 1,5 Millionen Euro (Sozialministerium Rheinland-Pfalz).

Mit 1,576 Millionen Euro wird das Land die Erweiterung um 15 tagesklinische Plätze in der Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Mainz fördern. Diese beinhalten fünf Mutter-Baby Plätze, fünf psychoonkologische Plätze sowie fünf allgemeinpsychiatrische Plätze.

Die Umsetzung erfolgt durch eine Aufstockung des Bestandsgebäudes. In diesem

werden derzeit 15 Plätze für Demenzerkrankte vorgehalten. Das Gebäude wurde so

konstruiert, dass die nun geplante Aufstockung möglich ist. „Eine

bedarfsgerechte psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung ist ein

wichtiges Anliegen der Landesregierung. Ich freue mich daher, dass wir mit den

zusätzlichen tagesklinischen Plätzen zu einer Erweiterung des Angebots

beitragen können“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Quelle: Sozialministerium Rheinland-Pfalz, 09.02.2021