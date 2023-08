14.457 junge Menschen ließen sich 2020 in NRW zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau ausbilden (IT.NRW).

Im Jahr 2020 begannen in Nordrhein-Westfalen 14 457 Personen eine Ausbildung im neuen Beruf Pflegefachmann/-frau. Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2020 begannen in Nordrhein-Westfalen 14 457 Personen eine Ausbildung im neuen Beruf Pflegefachmann/-frau. Wie Information

und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, handelt

es sich bei Pflegefachleuten um einen neu geschaffenen Ausbildungsberuf, der

seit Januar 2020 die bisherigen Ausbildungen zum/zur Gesundheits- und

Krankenpfleger/-in, zum/zur Altenpfleger/-in und zum/zur Gesundheits- und

Kinderkrankenpfleger/-in ersetzt und bündelt.



7 680 der Auszubildenden absolvierten im Jahr 2020 ihre praktische Ausbildung

in einem nordrhein-westfälischen Krankenhaus, weitere 4 554 wurden in einer

stationären Pflegeeinrichtung eingesetzt und 2 223 waren in einer ambulanten

Pflegeeinrichtung tätig. Etwa drei Viertel (10 881) der Auszubildenden im Land

war weiblich und rund ein Viertel (3 576) männlich.

Wie die Statistiker weiter mitteilen, waren knapp drei Viertel (72,6 Prozent)

der Auszubildenden unter 25 Jahre alt; 10,9 Prozent der jungen Menschen

befanden sich im Alter zwischen 25 und 29 Jahren und weitere 16,6 Prozent waren

30 Jahre oder älter. Das Durchschnittsalter der Auszubildenden zum

Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau betrug bei den Männern 24,2 Jahre; ihre

weiblichen Kolleginnen waren im Schnitt 23,6 Jahre alt. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 21.05.2021