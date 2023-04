Asklepios Gruppe: Solides Geschäftsjahr 2022

Asklepios Gruppe: Das operative Konzernjahresergebnis EAT betrug für 2022 EUR 131,9 Mio. (IR-Meldung).

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA schaut auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2022 zurück, welches durch das politische und wirtschaftliche Weltgeschehen geprägt war.

28. Apr. 2023 Hamburg

Die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Gruppe haben im Geschäftsjahr 2022

rund 3,6 Mio. Patient:innen behandelt, was einem leichten Anstieg gegenüber dem

Vorjahr entspricht (2021: 3,5 Mio.).

Die Umsatzerlöse der Asklepios Gruppe betrugen im Geschäftsjahr 2022 EUR 5,3

Mrd. (2021: EUR 5,1 Mrd.). Das operative Konzernjahresergebnis EAT betrug EUR

131,9 Mio. (2021: EUR 106,3 Mio.). Die Investitionen im Geschäftsjahr 2022

beliefen sich auf insgesamt EUR 314,0 Mio. (2021: EUR 332,6 Mio.), die

Eigenfinanzierungsquote betrug 69,5% (2021: 72,8%).

Die Asklepios Gruppe weist zum Ende Geschäftsjahres 2022 eine stabile

Finanzlage auf. Zum Stichtag 31.12.2022 beliefen sich die Nettofinanzschulden

des Konzerns auf EUR 1.376,8 Mio. (31.12.2021: EUR 1.364,8 Mio.). Die liquiden

Mittel betrugen EUR 634,6 Mio. (31.12.2021: EUR 647,2 Mio.). Der

Nettoverschuldungsgrad betrug das 3,5-fache des EBITDA der letzten 12 Monate

(31.12.2021: 3,6x).

Asklepios wird auf die zu erwartenden regulatorischen Anforderungen flexibel

reagieren, um mögliche Effekte auf die Geschäftstätigkeit zu mindern. Asklepios

hat durch strategische Investitionen in die Bereiche Digitalisierung und

Ambulantisierung sowie durch eigenfinanzierte Investitionen in Höhe von EUR

218,3 Mio. in die Gesundheitseinrichtungen eine solide Basis geschaffen, um die

Herausforderungen wirtschaftlich gut zu überstehen. Insgesamt rechnet Asklepios

für das Jahr 2023 mit einer stabilen Umsatzentwicklung und einer insgesamt

positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

[...]

