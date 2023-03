Aus KKRN GmbH und St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH werden die Katholischen Einrichtungen Ruhrgebiet Nord (KERN)

Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord: Ein starker Kompetenzverbund und eine attraktive Arbeitgebermarke entsteht im Ruhrgebiet (Pressenachricht).

Nach den jetzt erfolgten Beschlüssen der jeweiligen Aufsichtsgremien und Gesellschafter der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH und der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH ist das Ziel klar, auch wenn letzte, z. B. kartellrechtliche Prüfungen, noch nicht ganz abgeschlossen sind: Beide

katholischen Verbünde werden sich in einer Holding-Struktur gemeinsam aufstellen und zukünftig zusammen die KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet

Nord GmbH bilden.

Ziel dieser neuen Dachgesellschaft mit rund zwanzig lokalen und fachlich

spezialisierten Betriebsgesellschaften in den Bereichen Medizin (Krankenhäuser

und Medizinische Versorgungszentren), Pflege (stationäre Einrichtungen der

Seniorenhilfe) und Pädagogik (Kindergärten und stationäre Einrichtungen der

Jugendhilfe) wird es sein, vorhandene Stärken zu bündeln, diese zukunftsfähig

auszubauen und im geschäftlich-operativen Bereich Synergien zu entwickeln und

zu nutzen.

Propst Markus Pottbäcker, Vorsitzender des Verwaltungsrates der St. Augustinus

Gelsenkirchen GmbH: „Der jetzt von uns eingeschlagene gemeinsame Weg schafft

eine medizinische Versorgungs- und Qualitätsachse, die vom Essener Norden über

Gelsenkirchen, Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen bis in den Kreis Recklinghausen

und die Städte Dorsten, Haltern am See, Herten bis nach Marl reicht. Sie soll

vor allem die vorhandenen Traditionen und die praktizierte Spitzenmedizin

verbinden, weiterentwickeln und so die lokale medizinische Versorgung

stärken.“

Wenn die jetzt noch ausstehenden kartellrechtlichen Prüfungen in den nächsten

Wochen abgeschlossen sind, kann auch formal ein Kompetenzverbund mit aktuell

insgesamt rund 7.500 Mitarbeitenden an über 30 Standorten und damit ein Träger

entstehen, der im Bereich Medizin, Pflege und Pädagogik zu den größten

Arbeitgebern in der Region Ruhrgebiet gehört.

Den Startschuss für erste Gespräche lieferte auch die NRW-Krankenhausplanung,

aber sie war nicht allein ausschlaggebend, wie Matthias Feller, Vorsitzender

des Aufsichtsrates der KKRN GmbH erklärt: „Unsere beiden Verbünde eint das

Ziel, unseren Patientinnen und Patienten und den Menschen, die sich uns

anvertrauen werden, weiterhin eine ortsnahe und qualitativ hochwertige

Versorgung zu bieten. Wir möchten uns auch zukünftig an christlichen Werten

orientieren und uns als leistungsstarker, konfessioneller Träger auch im

Wettbewerb um die besten Fachkräfte positionieren.“

Die durch die Bildung der KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH

als gemeinsame Dachgesellschaft entstehende zukunftsfähige Qualität der

Versorgung soll, strategisch gemeinsam gestaltet, vor allem einen spürbaren

Versorgungsmehrwert durch ein breit aufgestelltes Leistungsspektrum für die

Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Die Zustimmung der beteiligten Bistümer

Essen und Münster zum gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss ist avisiert.

Für Propst Markus Pottbäcker und Matthias Feller sind die Entscheidungen beider

Gesellschaften in Richtung Zukunft auch emotional von Bedeutung, wie beide

feststellen: „Wir sind davon überzeugt gemeinsam mit allen Mitarbeitenden

Zukunft gestalten zu können: kompetent, professionell und einfach menschlich!

Mit dem Zusammenschluss unserer beiden Gesellschaften leisten wir darüber

hinaus einen angemessenen und wichtigen Beitrag zum Erhalt einer katholischen

Trägerlandschaft in den Bereichen Medizin, Pflege und Pädagogik.“

