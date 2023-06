Außenwirtschaftstag Gesundheitswirtschaft: Im Kampf um die internationale Wettbewerbsfähigkeit spielt die Resilienz eine Schlüsselrolle (Spectaris).

Über 260 Vertreter der Medizintechnik-, Pharma- und Labortechnikbranche sowie der Politik im Auswärtigen Amt / Resilienz, Innovation, Werte und Verantwortung im Exportgeschäft im Mittelpunkt der Gespräche. Mehr politische Unterstützung für die Diversifizierungsbestrebungen der Unternehmen der industriellen Gesundheitswirtschaft und erweiterte Dialogformate für erfolgreiches De-Risking: So lauteten zwei wichtige

Positionen, die fünf Verbände der exportorientierten Gesundheitswirtschaft auf

dem Außenwirtschaftstag Gesundheitswirtschaft 2023 am 21. Juni äußerten. Im

Auswärtigen Amt kamen auf Einladung des Industrieverbandes SPECTARIS und der

GHA – German Health Alliance, gemeinsam mit den Verbänden BAH, vfa und ZVEI

sowie der Germany Trade and Invest mit der Exportinitiative Gesundheit,

zahlreiche Stakeholder aus Politik und Wirtschaft zusammen, um in diversen

Foren über die steigenden Herausforderungen im Exportgeschäft zu diskutieren.

Die deutschen Unternehmen aus der Medizintechnik-, Pharma- und

Labortechnikbranche sind weltweit präsent. Wichtige Grundpfeiler für ihren

Erfolg sind die Netzwerkbildung in Auslandsmärkten sowie die politische

Flankierung ihrer internationalen Aktivitäten.

Die Staatssekretärin des Auswärtigen Amts, Susanne Baumann, unterstrich in

ihrem Grußwort, dass Deutschland die eigene wirtschaftliche Resilienz stärken

müsse, und stellte die Aktivitäten der Bundesregierung in der globalen

Gesundheitspolitik vor.

Die Präsidentin von Leica Microsystems, Dr. Annette Rinck, stellte in ihrer

Keynote die Bedeutung internationaler Kooperationen heraus, um in einer Branche

wie der Gesundheitswirtschaft Innovationstreiber bleiben zu können. Sie setzt

auf einen umsichtigen Dialog von Unternehmen und Politik, um die Branche in

einer neuen geoökonomischen Realität zukunftsfähig aufzustellen.

Ausgewiesene Länder- und Themenexperten konnten an diesem Außenwirtschaftstag

wichtige Impulse setzen. Im Fokus der Diskussionsrunden standen wichtige

Zielländer und -regionen wie die EU, USA, Asien, Lateinamerika sowie Subsahara

hinsichtlich ihrer Potentiale als Zielmärkte. Hochkarätige Themenforen

beschäftigten sich außerdem mit den Bereichen Trade Compliance,

Diversifizierung, TRIPS und Pandemic Treaty, China-Strategie der

Bundesregierung sowie der Unterstützung der Ukraine zur Stärkung ihres

Gesundheitssystems. In der Abschlussdiskussion sowie in den zahlreichen

Diskussionsbeiträgen und Panels davor wurde schnell klar: Im Kampf um die

internationale Wettbewerbsfähigkeit spielt die Resilienz eine Schlüsselrolle.

Marktanteile werden stärker von innovativen, digitalen Geschäftsmodellen

abhängen, die eine entsprechende Infrastruktur auch in Deutschland

voraussetzen.

Am Außenwirtschaftstag wurde auch über das Thema Lieferengpässe gesprochen. Zu

deren Vermeidung bedarf es struktureller und nachhaltiger Lösungen. Dabei ist

die systematische Rückholung von Produktion nach Deutschland alleinig nicht

zielführend. Besser sollte die Attraktivität für Investitionen in international

wettbewerbsfähige Produktionskapazitäten für Arzneimittel und Medizinprodukte

verbessert und Diversifizierung in den Wertschöpfungsketten gefördert werden.

Sowohl auf regulatorischer Ebene als auch über Freihandelsverhandlungen, mit

der Option u.a. an staatlichen Ausschreibungen partiziperen zu können, ist ein

funktionierender Marktzugang für die Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft

und der Labortechnik die Basis für erfolgreiche Exporte. Bei bilateralen

Gesprächen und Freihandelsverhandlungen sollte der Dialog zur Harmonisierung

regulatorischer und technischer Standards im Gesundheitswesen daher immer

mitgedacht und jegliche protektionistische Maßnahmen vermieden werden. Neu auf

der Agenda der industriellen Gesundheitswirtschaft sind zudem Vorgaben im

Bereich der Exportkontrolle, die aufgrund der Russland-Sanktionen nun auch die

Medizintechnikhersteller betreffen. Ganz klar stellt sich die

Gesundheitswirtschaft der Verantwortung, in Krisenzeiten zu unterstützen –

nicht nur in der Coronapandemie, sondern auch in Kriegszeiten oder bei

Naturkatastrophen. Daher engagieren sich viele Unternehmen der beteiligten

Branchen u.a. in der Ukraine und stehen der Politik als Kooperationspartner zur

Verfügung.

Der Außenwirtschaftstag Gesundheitswirtschaft 2023 fand zum neunten Mal im

Auswärtigen Amt statt.

