BBT-Gruppe mit neuer gesellschaftsrechtlicher Zielstruktur

Der Aufsichtsrat der BBT-Gruppe hat die Geschäftsführung für die Muttergesellschaft neu geordnet (Mediennachricht).

Im Rahmen der Umsetzung der im Jahr 2013 beschlossenen Kernstrategie zur Bildung von regionalen Versorgungsnetzwerken erfolgte 2022 eine umfassende Analyse zur Verbesserung der bestehenden Organisationsstrukturen der

christlichen Unternehmensgruppe. „Entschieden ist ein Modell, das die Bildung einer Muttergesellschaft mit 5 regionalen Tochtergesellschaften vorsieht.

Hierdurch können wir die Komplexität der bestehenden Strukturen deutlich

minimieren und die Entscheidungskompetenzen besser vor Ort konzentrieren“

erläutert Bruder Alfons Maria Michels, Vorsitzender des Aufsichtsrates der

BBT-Gruppe und Mitglied der Ordensleitung der Barmherzigen Brüder von

Maria-Hilf, das Ergebnis des am 16.01.2023 durch den Aufsichtsrat der

BBT-Gruppe beschlossenen Grundkonzeptes. „Uns ist wichtig, dass wir zukünftig

schneller auf die Herausforderungen an den Standorten unserer Einrichtungen

vor Ort reagieren und dadurch besser auf die Bedarfe der Menschen, die zu uns

kommen, eingehen können“, so Michels.

Im Rahmen der Neuausrichtung der gesellschaftsrechtlichen Struktur der

BBT-Gruppe hat der Aufsichtsrat auch die Geschäftsführung für die

Muttergesellschaft neu geordnet. Ab 01.09.2023 werden Dr. Frank Zils (55),

Andreas Latz (53) und Werner Hemmes (62) als Geschäftsführungsteam u. a. die

Aufgabe haben, diesen Entwicklungsprozess der BBT-Gruppe in Abstimmung mit dem

Aufsichtsrat weiter zu gestalten.

Matthias Warmuth (52), Geschäftsführer Unternehmensentwicklung, scheidet auf

eigenen Wunsch zum 30.06.2023 aus der Geschäftsführung aus. Dr. Albert-Peter

Rethmann (62), Sprecher der BBT-Geschäftsführung und verantwortlich für die

Geschäftsbereiche Christliche Unternehmenskultur und Unternehmenskommunikation,

scheidet zum 31.08.23 ebenso aus der Geschäftsführung aus, um sich beruflich

neu zu orientieren.

Dr. Frank Zils wird ab 01.09.2023 als Sprecher und Geschäftsführer Personal,

christliche Unternehmenskultur und Unternehmenskommunikation, Andreas Latz

weiterhin als Geschäftsführer Finanzen und Werner Hemmes als Geschäftsführer

Recht Verantwortung tragen. Werner Hemmes wird im Rahmen einer 2022

vereinbarten Altersteilzeitregelung im nächsten Jahr ausscheiden. Die Position

der Geschäftsführung Unternehmensentwicklung wird zeitnah nachbesetzt.

„Als Aufsichtsrat und als Brüder blicken wir dankbar auf die Arbeit der

Geschäftsführung in den vergangenen Jahren zurück. Ihr ist es gelungen, unsere

caritative Unternehmensgruppe erfolgreich als strategisch wichtigen Partner für

die Wahrnehmung des Versorgungsauftrages der Länder an den verschiedenen

Standorten unserer Einrichtungen zu positionieren. Trotz der heute schwierigen

wirtschaftlichen Situation der Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in

Deutschland, der sich verschärfenden Personalsituation und der durch die

Corona-Pandemie bedingten Herausforderungen in den vergangenen Jahren verfügen

wir heute über eine wirtschaftlich und personell solide Grundlage und haben nun

die große Chance, unserer Unternehmensgruppe vorausschauend im Sinne unseres

christlichen Auftrages fit für die Zukunft zu machen“, so Michels.

Der geborene Rheinland-Pfälzer Dr. Frank Zils (55), studierte von 1987 bis1992

Theologie und Philosophie an den Universitäten Trier und Tübingen und

promovierte 1997 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar in

Theologie. Nach weiteren Studien im Bereich Personalwesen und

Erwachsenenbildung übernahm Zils verschiedene Aufgaben im Bereich

Personalentwicklung und Personalmanagement u.a. für die Deutsche Lufthansa AG,

die CS&P Bildungsmanagement GmbH, Worms und die Saarbrücker Zeitung. Seit 2005

übernahm Zils verschiedene Personalaufgaben für den weltweit tätigen

US-amerikanischen Pharmazie-, Medizintechnik- und Konsumgüterhersteller Johnson

& Johnson u. a. für die deutschen Geschäftsbereiche als Personalleiter für

Labordiagnostik, als Leiter Personal Rekrutierung; als Direktor Personal und

Mitglied der Geschäftsführung Janssen-Cilag (Pharma); als

Gesamtverantwortlicher Personalleiter für Johnson & Johnson in Deutschland und

Österreich sowie als Gesamtleiter Personalservice für Europa und zuletzt in

einer weltweiten Projektaufgabe.

Dr. Frank Zils ist verheiratet, lebt in Heidesheim und zählt Tanzen,

Bergwandern, Langlauf, Theater- und Konzertbesuche zu seinen Hobbys.

Quelle: Mediennachricht, 02.03.2023