BDO benennt Fachbereichsleiter Gesundheitswirtschaft (Mediennachricht).

Seit dem 1. Oktober 2023 leitet Prof. Dr. Volker Penter den Fachbereich Gesundheitswirtschaft bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er ist Wirtschaftsprüfer und langjähriger Branchenexperte für das Gesundheitswesen.

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Prof. Dr. Volker Penter liegen in der Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Beratung im Gesundheitswesen und bei öffentlichen Einrichtungen. Dabei konzentriert er sich unter anderem auf die Themen Krankenhausrechnungswesen, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsfragen im Gesundheitswesen, Benchmarking sowie E-Health. Prof. Dr. Volker Penter, der als Experte für das deutsche und europäische Gesundheitswesen gilt, ist auch in der Lehre aktiv. Seit 2004 ist er Honorarprofessor für Internationale Rechnungslegung an der TU Dresden, seit 2011 zudem Dozent für Gesundheitsökonomie an der Dresden International University.

„Wir freuen uns sehr, dass Professor Penter nunmehr auch offiziell die Leitung des Fachbereichs Gesundheitswirtschaft übernimmt. Bereits im vergangenen Jahr konnte er das Team mit seiner breiten und fundierten Expertise bei der Weiterentwicklung des Fachbereiches unterstützen. Es ist uns daher eine besondere Freude, dass er dies in seiner neuen Position künftig federführend weiter vorantreiben wird“, so Parwäz Rafiqpoor, Vorstandsvorsitzender von BDO.

Prof. Dr. Volker Penter blickt auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Prüfung und Beratung zurück. Seine berufliche Laufbahn begann der promovierte Ingenieurökonom bei Arthur Andersen. Anschließend war Prof. Dr. Volker Penter mehr als 20 Jahre bei KPMG in führenden Rollen tätig, u. a. als Head of Healthcare und Niederlassungsleiter.

„Das Besondere an unserem Fachbereich Gesundheitswesen bei BDO ist die enge Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten in Prüfung und Beratung. Ich bin absolut überzeugt, dass wir diesen traditionell starken Fachbereich mit unserem hochmotivierten und wachsenden Team auch zukünftig am Markt herausragend positionieren und weiterentwickeln werden“, so Prof. Dr. Volker Penter.

Quelle: Mediennachricht, 11.10.2023