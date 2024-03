Bundeskartellamt gibt Übernahme der Anteile am Evangelischen Krankenhaus Johannisstift Münster frei (Pressemitteilung).

Nach erfolgter Freigabe des Bundeskartellamtes haben die Alexianer nun den finalen formalen Schritt zur Übernahme der Anteile am Evangelischen Krankenhaus Johannisstift Münster vollzogen. Nachdem das UKM als Mitgesellschafter die 20-​prozentigen Anteile am EVK ebenfalls an die Alexianer übertragen hat, ist

der katholische Verbund mit Hauptsitz in Münster nun Eigentümer. Insgesamt

haben die Alexianer 26.200 Mitarbeiter in sechs Bundesländern und elf Regionen.

Rund 6.200 davon in Münster.

„Wir bedanken uns für die zahlreichen konstruktiven Gespräche mit allen

Beteiligten. Die nun erfolgte Freigabe des Bundeskartellamtes bietet einen

unter all den äußeren Umständen schönen Start in das spannende, aber auch

herausfordernde Jahr 2021“, sagt Dr. Hartmut Beiker, Vorsitzender des

Stiftungskuratoriums der Stiftung der Alexianerbrüder, Träger und

Gesellschafter des Alexianerverbundes.

Das Profil des Hauses als Spezialist für Altersmedizin soll auf jeden Fall

erhalten bleiben und auch die evangelische Krankenhausseelsorge wird einen

festen Platz im Zukunftskonzept des EVK haben.

Durch die Übernahme der Anteile ergeben sich mit der Raphaelsklinik und dem

Clemenshospital weitreichende Synergieeffekte, insbesondere im Bereich der

Geriatrie. Gleichzeitig kann durch das Zusammenspiel mit dem speziellen Angebot

des Gerontopsychiatrischen Bereiches des Alexianer-​Krankenhauses in

Münster-​Amelsbüren der Versorgungsauftrag für ältere Patienten in der Region

Münster insgesamt verbessert und ausgebaut werden.

„Mit dem geriatrischen Angebot im EVK können Patienten vor und nach Operationen

integrativ altersmedizinisch noch besser versorgt werden. Die optimale

Versorgung der Münsteraner können wir nun besonders gut mit den anderen Häusern

der Alexianer unterschiedlichster Fachrichtungen gewährleisten“, betont Dr.

med. Peter Kalvari, Ärztlicher Direktor am EVK Münster.

„Auch, wenn wir als christliches Unternehmen wirtschaftlich handeln müssen,

haben wir einen Versorgungsauftrag für die Menschen. Wir kaufen oder

kooperieren nicht nur, um zu wachsen oder den Umsatz zu erhöhen. Wir schauen,

was wirtschaftlich sinnvoll ist, wer zur Philosophie passt und wie wir den

Menschen in der Umgebung am besten helfen können“, sagt Dr. Beiker

abschließend.

Quelle: Pressemitteilung, 27.01.2021