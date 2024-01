Coronavirus hat auch auf die Gesundheitswirtschaft negative Auswirkungen - Impulse bei der Digitalisierung (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, PDF, 880 kB).

Verschobene Operationen, gestörte Lieferketten: Auch die deutsche Gesundheitswirtschaft bekommt die negativen Auswirkungen der Corona-Krise immer stärker zu spüren. Das geht aus einer Sonderauswertung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter rund 300 Unternehmen hervor. Demnach erwarten 72 Prozent der

Gesundheitsbetriebe in diesem Jahr Umsatzrückgänge. Nur 6 Prozent können von der gestiegenen Nachfrage nach

wichtigen Produkten wie etwa Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten und

diagnostischen Tests aktuell profitieren – und rechnen mit mehr Umsatz.

"Das Coronavirus hat auch viele Betriebe unserer Gesundheitswirtschaft

wirtschaftlich infiziert", bewertet der stellvertretende

DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks die Umfrageergebnisse. "Es zeigt sich

immer klarer, dass diese Pandemie die Unternehmen stärker trifft als anfangs

vielleicht gedacht."

Hoffnung auf einen Digitalisierungsschub

Aus Sicht des DIHK kann die Corona-Krise der Gesundheitsbranche gleichzeitig

einen kräftigen Digitalisierungsschub verschaffen. "Wir sollten jetzt die

Chancen dieser Krise nutzen, denn sie zeigt uns, dass beispielsweise die

Telemedizin in der Praxis längst funktioniert. Wir können und sollten sie

deshalb noch entschiedener nutzen", so Dercks. "Denn wir haben in Deutschland

sehr viele Unternehmen, die mit innovativen digitalen Gesundheitsanwendungen

erfolgreich am Markt sind."

Ebenso könne die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass

Unternehmen in Deutschland auch unter schwierigen Bedingungen bald wieder mehr

unternähmen. "Smarte Lösungen können uns dabei helfen, im Alltag besser und

sicherer mit dem Virus umzugehen."

Pragmatische Lösungen für Covid-19-Tests erforderlich

Aus DIHK-Sicht braucht es außerdem mehr und leichter zugängliche Tests auf das

Coronavirus, um Betriebsabläufe zu sichern oder Dienstreisen ins Ausland zu

ermöglichen. Derzeit fehlt es aber noch an einer branchenübergreifenden

Teststrategie, um diese systematisch in die Unternehmen zu bringen. Dercks:

"Hier müssen wir schnell zu pragmatischen Lösungen kommen."

Der Umfrage zufolge rechnet knapp ein Viertel der Gesundheitsbetriebe für

dieses Jahr sogar mit einem Umsatzrückgang zwischen 25 und 50 Prozent. "Wenn

Eingriffe und Krankenhausaufenthalte wegen der Pandemie verschoben werden,

trifft das nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Hersteller von

Gesundheitsprodukten und Dienstleister", stellt der DIHK-Vize-Chef klar.

Mitarbeiter-Ausfälle und gestörte Lieferketten

Probleme gibt es aber nicht nur auf der Nachfrageseite, sondern auch bei der

Verfügbarkeit von Arbeitskräften. So beklagt jeder fünfte Gesundheitsbetrieb

aktuell den Ausfall von Mitarbeitern – ein größer Anteil als in der

Gesamtwirtschaft. "Ein Grund ist, dass in Rehaeinrichtungen, Krankenhäusern

oder bei Pflegediensten das Infektionsrisiko höher ist als in anderen

Wirtschaftsbereichen", erläutert Dercks.

Mehr als andere Branchen ist die Gesundheitswirtschaft zudem von Problemen im

Welthandel und gestörten Lieferketten betroffen. Ein Fünftel der Betriebe

berichtet von logistischen Engpässen, knapp ein Viertel von fehlenden Waren und

Dienstleistungen. "Gerade die Medizintechnik und die Pharmabranche sind auf

einen reibungslosen globalen Warenverkehr angewiesen", gibt Dercks zu bedenken.

"Hier hakt es derzeit leider an vielen Stellen." Als Reaktion darauf suchen 13

Prozent der Unternehmen bereits aktiv nach neuen Lieferanten für Vorprodukte

und Dienstleistungen.

Verhaltener Optimismus

Trotz dieser Widrigkeiten sind die Betriebe in der Gesundheitswirtschaft

zumindest verhalten optimistisch: Knapp die Hälfte rechnet noch in diesem Jahr

mit einer Rückkehr zur Normalität – in der Gesamtwirtschaft glauben das

lediglich 36 Prozent.

Die kompletten Umfrageergebnisse gibt es hier zum Download:

DIHK-Sonderauswertung Gesundheitswirtschaft (PDF, 880 KB)

Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag, 28.05.2020