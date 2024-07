Die Entwicklung der Gesundheitswirtschaft 2021 in Sachsen-Anhalt

Die Gesundheitswirtschaft in Sachsen-Anhalt wuchs 2021 um 4,2 % (Statistisches Landesamt).

Die Gesundheitswirtschaft Sachsen-Anhalts wuchs im 2. Jahr der Corona-Pandemie preisbereinigt um 4,2 %, deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft (+2,1 %) Sachsen-Anhalts. Gegenüber dem Bundesdurchschnitt von +6,9 % wies die Gesundheitswirtschaft im Land zwar eine geringere Zunahme aus, die

Bundesentwicklung wurde jedoch 2021 von einem außergewöhnlichen Wachstum in Rheinland-Pfalz durch Umsatzsteigerungen in der Pharmabranche und Lizenzeinnahmen für Impfstoffe

beeinflusst.

Nominal, d. h. unter Einbeziehung der Preisentwicklung, erreichte die

Gesundheitswirtschaft in Sachsen-Anhalt 2021 eine Bruttowertschöpfung von 7,4

Mrd. EUR, eine Erhöhung um 5,6 % bzw. 0,4 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies

entsprach mit 12,1 % nahezu 1/8 der nominalen Wirtschaftsleistung

Sachsen-Anhalts. In Sachsen-Anhalt hatte damit die Gesundheitswirtschaft für

die Gesamtwirtschaft eine größere Bedeutung als im bundesdeutschen Durchschnitt

(10,4 %).

Erwirtschaftet wurde dieses Ergebnis der Gesundheitswirtschaft 2021 von 144,6

Tsd. Erwerbstätigen. Gegenüber dem Vorjahr entsprach das einem Anstieg um 3,5 %

bzw. 5,0 Tsd. Erwerbstätigen, während sich die Gesamtzahl aller Erwerbstätigen

in Sachsen-Anhalt leicht um 0,1 % reduzierte (-0,6 Tsd. Erwerbstätige). Damit

erhöhte sich der Anteil der Gesundheitswirtschaft an den gesamten

Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt 2021 auf 14,6 % (2020: 14,1 %). Getragen wurde

diese positive Entwicklung der Gesundheitswirtschaft vor allem durch den

Wirtschaftsabschnitt Gesundheits- und Sozialwesen. Hier erhöhte sich die Anzahl

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen Juni 2020 und Juni 2021

um 3,7 Tsd. Personen.

Die vorliegenden Berechnungsergebnisse wurden durch die Arbeitsgruppe

„Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) ermittelt. Sie

sind konsistent zu den amtlichen Gesamtrechnungsergebnissen der Arbeitskreise

VGRdL und ETR. Dies ermöglicht den Vergleich mit der Gesamtwirtschaft bzw. mit

anderen Wirtschaftsbereichen. Weitere Ergebnisse für Sachsen-Anhalt sowie

Ergebnisse für alle Bundesländer zur Bruttowertschöpfung und den Erwerbstätigen

in der Gesundheitswirtschaft können der Internet-Seite der AG GGRdL unter

www.ggrdl.de und den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Die Gesundheitswirtschaft in der Abgrenzung der AG GGRdL berücksichtigt die

Erstellung und Vermarktung jener Güter und Dienstleistungen, die der Bewahrung

und Wiederherstellung der Gesundheit dienen und von den verschiedenen

Ausgabenträgern im Gesundheitswesen (z. B. gesetzliche und private

Krankenversicherung oder soziale Pflegeversicherung) ganz oder teilweise

erstattet werden. Den Hauptbestandteil der Gesundheitswirtschaft bildet das

Gesundheits- und Sozialwesen mit der stationären und ambulanten

Gesundheitsversorgung. Um diesen gruppieren sich zahlreiche wirtschaftliche

Akteure aus dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Handel sowie aus weiteren

Wirtschaftszweigen, die mit dem Thema „Gesundheit“ verbunden sind. Nicht

enthalten sind die über den Kernbereich hinausgehenden Produkte und

Dienstleistungen z. B. aus den Bereichen Wellness, Nahrung, Kleidung sowie

Dienstleistungen im ärztlichen (alternative Heilmethoden) oder nichtärztlichen

Bereich (Präventionskurse).

Quelle: Statistisches Landesamt, 08.06.2022