Evangelische Bank tritt Bündnis für mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen bei

Die Evangelische Bank tritt als Gründungsmitglied der neuen DUCAH-Genossenschaft bei (Pressenachricht).

Die Evangelische Bank (EB) ist Gründungsmitglied der neuen

DUCAH-Genossenschaft. DUCAH steht für „Digital Urban Center for Aging and

Health“ und setzt sich für die Digitalisierung in der Pflege in der Sozial- und

Gesundheitswirtschaft ein – mit dem Ziel, dass die Menschen länger besser und

selbstbestimmt leben können.

„Mit DUCAH als Genossenschaft entsteht ein zeitgemäßes Modell der Verknüpfung

und Bündelung von Interessen und Kräften. So legen wir eine nachhaltige Basis

für Beteiligung und Finanzierung“, so Joachim Fröhlich, Vorsitzender des

DUCAH-Aufsichtsrates und zugleich EB-Vorstandsmitglied. „Die Genossenschaft als

eine Art Mutter des Gemeinschaftsprinzips zur Bewältigung einer sozialen

Aufgabe durch Partizipation der Betroffenen – das war die Gründungsidee vor 150

Jahren und sie lebt heute mehr denn je.“

DUCAH ist demnach für die EB ein Schlüssel zur Lösung von Problemen in der

Gesundheits- und Sozialwirtschaft, sei es durch den sinnvollen Einsatz von

Digitalisierung zum Nutzen von Patienten, um dem Fachkräftemangel in der

Branche effizient zu begegnen, oder zur Schaffung von lebenswertem Wohnraum in

der Zukunft. „Wir begleiten so unsere Kunden bei dieser Transformation auf dem

Weg zu einer nachhaltig lebenswerten Gesellschaft“, so Fröhlich weiter.

Digitalisierung im Gesundheitswesen

„Mit DUCAH als Genossenschaft entsteht eine exzellente Basis für ein

menschenzentriertes Forschungszentrum, das gemeinsam mit der Wirtschaft, der

Wissenschaft, der Politik und den Verantwortlichen in der Gesellschaft, die

Digitalisierung im Gesundheitswesen schnellstmöglich vorantreibt“, betont der

neue DUCAH-Vorstand Matthias Güde – zugleich Direktor Business Development &

Operations bei der Evangelischen Bank.

Die Gründungsmitglieder der DUCAH-Genossenschaft neben der EB sind:

Berliner Volksbank

Diakoniestiftung in Sachsen

Evangelische Heimstiftung

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

„Wir haben von Anfang an die DUCAH-Initiative mit Überzeugung und Begeisterung

unterstützt und freuen uns jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit den

Gründungsmitgliedern und weiteren Partnern“, so Matthias Güde weiter. Durch die

Gründung der Genossenschaft hat die DUCAH-Initiative eine dauerhafte Zukunft

gefunden. Es ist etwas Einmaliges entstanden; mit dem Ziel, in Wohn- und

Pflegequartieren, selbstbestimmtes Leben im Alter zu verbessern.

Mit einer Bilanzsumme von 8,38 Milliarden Euro gehört die Evangelische Bank zu

den größten Kirchenbanken und Genossenschaftsinstituten in Deutschland. Im

Kerngeschäft finanziert das Geldinstitut Projekte aus den Bereichen Gesundheit,

Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie

privater Wohnbau und investiert in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die

nach Ansicht der Bank einen positiven Beitrag für eine nachhaltig lebenswerte

Gesellschaft leisten.

Die Evangelische Bank richtet ihr unternehmerisches Handeln nach den 17 Zielen

für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach

den anspruchsvollen EMASplus-Kriterien aus.

Quelle: Pressenachricht, 26.07.2022