Fachkräftemangel und Kostendruck setzen Gesundheitswirtschaft weiterhin zu

Der Mangel an Fach- und Hilfskräften ist erneut eine zentrale Herausforderung für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Das geht aus dem aktuellen DIHK-Gesundheitsreport hervor, an dem sich bis Mitte Februar rund 700 Betriebe

beteiligt haben. Demnach leiden 81 Prozent der Gesundheits- und sozialen

Dienste weiter unter großer Personalnot – nahezu unverändert gegenüber dem

Vorjahr (83 Prozent). „Gerade in den dienstleistungsintensiven Bereichen der

Gesundheitswirtschaft bleibt die Besetzung freier Stellen das Problem Nummer

eins”, sagt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. „Es

ist hier sogar noch deutlich größer als in der Wirtschaft insgesamt, wo mit

durchschnittlich 61 Prozent so viele Unternehmen wie noch nie Fachkräftemangel

als Geschäftsrisiko beschreiben. Bei den Gesundheits- und Pflegedienstleistern

kommt der Druck angesichts der Demographie-Situation von zwei Seiten: Zum einen

gibt es immer weniger Nachwuchs, zum anderen steigt die Zahl der

pflegebedürftigen Menschen stark an.”

Der leergefegte Arbeitsmarkt dämpft vor allem in der Altenpflege die

Erwartungen, ausreichend Personal zu finden: „Aufgrund der hohen Zahl an

Geflüchteten aus der Ukraine machen sich Betriebe Hoffnungen auf

Neueinstellungen in den kommenden Monaten “, erläutert Achim Dercks. „Wir

warnen als DIHK allerdings vor allem vor kurzfristigen Erwartungen. Diese

Menschen müssen zunächst – oft als Familie - in Deutschland gut ankommen – und

im Anschluss folgen dann die Themen Spracherwerb und Kinderbetreuung.”

Zusätzlich zum Fachkräftemangel belasten Rohstoffpreise und Energieengpässe

über die Hälfte der Unternehmen auch in der Gesundheitswirtschaft. Diese

Probleme wirken sich perspektivisch auch auf die Versorgung der

Gesundheitswirtschaft aus – unter anderem bei Medikamenten, Hilfsmitteln und

Medizintechnik. Die Lage dürfte sich bei fortgesetzter Kriegssituation in der

Ukraine wohl noch weiter verschärfen. Vor allem in der Medizintechnik setzt

sich der negative Trend vom Herbst vergangenen Jahres fort. Hier leiden

mittlerweile 81 Prozent unter dem Kostendruck. Die wirtschaftlichen Erwartungen

waren - sieht man einmal von der Corona-Krise ab - zuletzt 2009 so niedrig. 42

Prozent der Betriebe aus der Medizintechnik leiden ganz konkret an

Lieferengpässen und das, obwohl die Auftragsbücher gut gefüllt sind. Nur noch

knapp die Hälfte (46 Prozent) wollen in Produktinnovationen investieren, der

niedrigste Wert seit sieben Jahren. Über die genannten Störungen in der

Logistik hinaus belastet die Unternehmen in dieser Branche auch die neue

EU-Verordnung für Medizinprodukte. Einzig in der Pharmaindustrie erleben die

Unternehmen gerade einen gegenläufigen Trend. 43 Prozent stufen ihre

Geschäftserwartungen als positiv, weitere 46 als unverändert ein. Viele

Unternehmen wollen im Laufe des Jahres weitere Stellen ausschreiben und

Kapazitäten aufstocken.

Achim Dercks: „Insgesamt gesehen, war die Gesundheitswirtschaft im vergangenen

Jahr noch verhalten optimistisch. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Vor

allem die derzeitigen Entwicklungen der Energiekosten machen auch hier den

Unternehmen große Sorgen.“

Quelle: DIHK, 29.03.2022