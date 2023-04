Fachserie: Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit Band 2

Der zweite Band der Fachserie Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit zeigt den Handlungsbedarf sozialer Organisationen auf (Bank f. Sozialwirtschaft).

Die Anforderungen sind weitgehend bekannt, doch es besteht vielfältiger Unterstützungsbedarf. Je nach Geschäftsfeld können bis zu 90 Prozent der Unternehmen erforderliche Nachhaltigkeitsinvestitionen nicht oder nur teilweise tätigen. Handlungsempfehlungen für soziale Organisationen und politische

Entscheidungsträger. Die Bank für Sozialwirtschaft (Sozialbank) hat den zweiten Band ihrer Fachserie „Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft“ veröffentlicht. Die

Reihe nimmt die Rahmenbedingungen und Anforderungen an ein nachhaltiges Sozial-

und Gesundheitswesen in den Blick. Sie untersucht auf Basis einer empirischen

Erhebung die strategischen und operativen Ansätze zur Umsetzung von

Nachhaltigkeitsaspekten in der betrieblichen Praxis und im Immobilienbestand.

Hieraus werden Handlungsoptionen für soziale Organisationen, Verbände und die

Politik abgeleitet.

Der nun vorliegende zweite Band „Nachhaltigkeit als Wegweiser für die

Unternehmensentwicklung“ widmet sich Handlungsfeldern für Unternehmen und den

notwendigen politischen Rahmenbedingungen. Er basiert auf den Ergebnissen der

Umfrage zu Chancen und Herausforderungen von Nachhaltigkeit in der Sozial- und

Gesundheitswirtschaft, welche die Bank für Sozialwirtschaft und die BFS Service

GmbH Ende 2022 zusammen mit den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege,

dem Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB) und der Universität zu

Köln durchgeführt haben.

Auch wenn die steigenden Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit weitgehend

bekannt sind: Vielen sozialen Organisationen mangelt es an Personal und

Eigenmitteln, um Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen, ergibt die Umfrage. So

können je nach Geschäftsfeld zwischen ca. 80 Prozent und 90 Prozent der

Unternehmen erforderliche Investitionen in Nachhaltigkeit in naher Zukunft nur

teilweise oder gar nicht tätigen. Bis zu 60 Prozent der Organisationen sehen

sich nicht in der Lage, eine*n Nachhaltigkeitsbeauftragte*n zu benennen.

„Der Handlungsbedarf ist bereits enorm und steigt weiter. Für die langfristige

Wertschöpfung und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist Nachhaltigkeit ein

Kernelement jeder Unternehmensstrategie. Insbesondere für soziale

Organisationen ist es unerlässlich, rechtzeitig Nachhaltigkeitskriterien in

ihre betrieblichen Handlungsfelder einzubeziehen und sich auf die erforderliche

Berichterstattung vorzubereiten“, sagt Prof. Dr. Harald Schmitz,

Vorstandsvorsitzender der Sozialbank. Die Nachhaltigkeitsstrategie und

Dokumentation der nachhaltigen Unternehmensführung beeinflussen in Zukunft

Finanzierungsbedingungen und den Zugang zum Kredit- und Kapitalmarkt.

„Der neue Report schafft Transparenz darüber, inwieweit soziale Organisationen

auf diese Aufgaben vorbereitet sind und zeigt auf, was zu tun ist“, sagt

Susanne Leciejewski, Geschäftsleiterin Beratung bei der BFS Service. „Nicht nur

die Organisationen selbst sind gefordert. Es müssen auch die Rahmenbedingungen

geschaffen werden, damit sie ihr riesiges Nachhaltigkeitspotenzial ausschöpfen

können“.

Die Sozial- und Gesundheitswirtschaft ist ein maßgeblicher Hebel für das

Gelingen der sozial-ökologische Wende. Die Verantwortung für eine

uneingeschränkte Entfaltung dieser Hebelkraft liegt nicht zuletzt bei der

Politik. Neben zentralen Handlungsfeldern auf betrieblicher Ebene benennt die

Publikation auch politische Maßnahmen zur Schaffung angemessener

Rahmenbedingungen.

Die Publikation „Nachhaltigkeit als Wegweiser für die Unternehmensentwicklung“

kann kostenfrei unter www.sozialbank.de/bfs-nachhaltigkeitsreport-bd2

heruntergeladen werden.

Der im Sommer 2022 veröffentlichte erste Band der Publikationsreihe gibt einen

Überblick über die einzelnen Aspekte von Nachhaltigkeit und die gesetzlichen

Anforderungen an eine nachhaltige Betriebsführung. Der dritte Band, der sich

derzeit in Vorbereitung befindet, wird sich mit Anwendungsbeispielen für die

betriebliche Praxis befassen.

Quelle: Bank f. Sozialwirtschaft, 24.04.2023